La tramitación "garantista" de la planta de biogás de Écija (Sevilla) no evita una visión "catastrofista"

SEVILLA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de planta de biogás en el término municipal de Écija (Sevilla) genera dos visiones contrapuestas. Por un lado, para el Grupo parlamentario Adelante Andalucía supondría un "brutal impacto", mientras que para el Gobierno autonómico, su tramitación ha sido "garantista". Estas notables diferencias se han quedado plasmadas en la sesión plenaria de esta semana, con mensajes negacionistas y llamamientos a la calma, desde un lado y otro de la bancada del antiguo Hospital de las Cinco Llagas.

Desde Adelante Andalucía, a través de la diputada Begoña Iza, se criticaba la huella de la planta sobre el entorno. "Es un auténtico despropósito", al tiempo que advertía que está previsto conceder a una empresa los permisos, "cuando está incumpliendo la normativa allá donde está instalada".

"Es un futuro peligro para la salud de los astigitanos, porque los gases de estas plantas y también el almacenamiento del alpeorujo --el transporte de todos estos residuos que pueden llegar a ser hasta 500 camiones por las carreteras de la comarca día, tarde y noche--, no solo son olores nauseabundos, sino que afectan a las enfermedades pulmonares y a la población más vulnerable", destacaba en su intervención.

La diputada de Adelante también alertaba de la proximidad de un colegio de Primaria. "¿Cómo van a explicarles a los niños que no van a poder salir al recreo?". Ello, sin olvidar que en estas plantas, "se suelen producir incendios y explosiones. En Écija podría contaminarse toda la red de acuíferos que nutre el río Genil, que está solo a 500 metros del futuro emplazamiento".

Por su parte, la consejera de Medio Ambiente lanzaba un mensaje de tranquilidad a la población. "Se tarda años en hacer una tramitación ambiental porque es garantista. Recibimos informes de todas las administraciones. Los ayuntamientos han hecho alegaciones, las tenemos recogidas y las vamos a estudiar".

La titular de este departamente señalaba al respecto que tienen informes de los técnicos --"de nuestra Consejería y de otras, como Salud y Fomento"--, de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y de las entidades locales. "A todas se les pide informes, así que no nos diga que hacemos las cosas con alegría y nocturnidad porque miente".

"Miente cuando dice que la planta de biogás y su producción no es una energía renovable: por supuesto que lo es". No obstante, añadía la consejera, "si la planta de biogás en Écija no cumple, no será una realidad".

"Creemos que lo mejor que podemos hacer es cumplir la normativa para garantizar la protección medioambiental, pero garantizar también el desarrollo económico e industrial de nuestra tierra", concluía Carolina García.