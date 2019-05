Una treintena de familias en la bolsa de permuta para optar a las nuevas viviendas de Los Pajaritos sin adjudicar

Publicado 14/05/2019 13:23:21 CET

SEVILLA, 14 May. (EUROPA PRESS)

La Empresa Municipal de Vivienda, Suelo y Equipamiento de Sevilla SA (Emvisesa) ha publicado el listado provisional de solicitudes que integrará la bolsa de permutas para acceder a las nuevas viviendas del barrio de Los Pajaritos que han quedado sin adjudicar, ya que sus anteriores inquilinos han optado por quedarse en otros pisos en los que fueron realojados para proceder al derribo y construcción de los dos bloques de viviendas sociales.

En este sentido, según el listado recogido por Europa Press, se trata de un total de 32 familias las que optan a permutar sus actuales viviendas por uno de estos 20 pisos nuevos y sin adjudicar, después de que hayan sido rechazadas siete solicitudes, teniendo en cuenta que no cumplían los requisitos exigidos. Se trata de pisos de uno o dos dormitorios, con plaza de garaje y una renta de 25 euros mensuales, más los gastos.

Uno de los excluidos ya tenía una vivienda en propiedad, otro no ostentaba derecho de uso alguno sobre vivienda de titularidad municipal y los otros cinco han sido declarados no aptos por no reunir el mínimo de diez puntos exigido en las bases de la convocatoria, tras la visita domiciliaria pertinente realizada por profesionales de la Oficina Municipal por el Derecho a la Vivienda (OMDV).

Se trata de un listado provisional y los solicitantes pueden presentar alegaciones hasta el día 21 de mayo. Todas las solicitudes han sido evaluadas y valoradas por la Comisión de Valoración y Asignación de Viviendas, que cuenta con responsables de la empresa pública de la vivienda, de la OMDV, Patrimonio y de los Servicios Sociales municipales.

Desde Emvisesa, se recuerda que de las 96 familias inicialmente beneficiarias de la reconstrucción de las viviendas municipales de Los Pajaritos, actualmente forman parte de la actuación 92 familias, tras el fallecimiento de dos titulares y la renuncia de otros dos. De ellas, un total de 42 han completado la mudanza y retornado al barrio, quedando por tanto 20 viviendas disponibles en los nuevos edificios.

Así, añade que esa cifra aún puede ser objeto de variación, dado que los 50 realojados que han optado por permanecer en las viviendas de Emvisesa en otras zonas van a comenzar a suscribir sus nuevos contratos de arrendamiento, teniendo aún opción a modificar su elección si decidiesen finalmente retornar a los nuevos edificios de Los Pajaritos.

La bolsa de permutas, que fue abierta en octubre de 2018 para la presentación de solicitudes para estos pisos, estará en actualización constante "como consecuencia de la admisión de familias procedentes de la renovación urbana y rehabilitación integral del barrio de Los Pajaritos, que gozarán de preferencia en la adjudicación de las viviendas".

REQUISITOS

Entre los requisitos de la convocatoria, se encuentran residir en la antigua vivienda mediante un contrato legal de arrendamiento o disponer de la cesión de uso de la misma, tener los suministros de agua y electricidad legalmente contratados, estar al corriente del abono de las cuotas correspondientes a la comunidad y encontrarse correctamente empadronado.

Se trata de un programa de permuta con criterios sociales. Los vecinos de Los Pajaritos obtienen más puntos en sus solicitudes que los empadronados en otras zonas de la capital y se tiene en cuenta el mal estado y las dificultades de accesibilidad del edificio en el que actualmente residen.