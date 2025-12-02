Tres detenidos tras desmantelar dos plantaciones de marihuana en Brenes y Fuentes de Andalucía (Sevilla)

Desmantelamiento de plantas de marihuana en Brenes y Fuentes de Andalucía (Sevilla) - GUARDIA CIVIL

SEVILLA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Sevilla ha detenido a tres personas e investiga a otras dos como presuntos autores de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas además de un delito de defraudación del fluido eléctrico durante una operación contra el tráfico de drogas en la que se han desmantelado dos plantaciones indoor de marihuana en las localidades de Brenes y Fuentes de Andalucía.

En una nota, el Instituto Armado detalla que la primera intervención se produjo en Brenes tras tener conocimiento de una nave ubicada en un Polígono Industrial que, según las primeras sospechas, podría estar siendo utilizado para el cultivo ilícito de marihuana.

Por ello, se estableció un dispositivo de vigilancia sobre la posible plantación, que constató la existencia de un enganche fraudulento a la red eléctrica e identificó el frecuente tránsito de vehículos que procedían desde la provincia de Cádiz.

La mencionada operación se saldó on la entrada y registro de dicha nave industrial, en la que se encontraron dos grandes salas ocultas dentro de la propia nave con un "sofisticado sistema de videovigilancia", incautándose 1.120 plantas de marihuana en su fase de máximo crecimiento listas para su inminente recolección, además de diverso material destinado para su cultivo y procesamiento, y un vehículo utilizado por el grupo criminal para transporte de la marihuana.

Como resultado de esta primera intervención, se detuvieron a dos personas que se encontraban en el interior de la nave realizando custodia de la plantación y se investigaron a otras dos por su relación con dicha actividad.

Por su parte, según la Guardia Civil, la segunda operación comenzó en Fuentes de Andalucía tras las sospechas de la existencia de una plantación indoor de marihuana en una finca de la localidad, por lo que se llevó a cabo un amplio dispositivo de seguridad procediendo al registro de la finca objeto de la investigación.

Durante el registro se incautaron 260 plantas de marihuana en fase inicial de desarrollo, hallando sistemas de iluminación, ventilación y secado de alto valor económico, además de un arma corta de aire comprimido. Asimismo, se descubrieron conexiones fraudulentas a la red eléctrica, diseñadas para evadir los controles de la compañía suministradora, permitiendo mantener la plantación activa sin levantar sospechas. La operación se ha saldó entonces con la detención del propietario de la finca.

De esta forma, las operaciones llevadas a cabo por los Puestos de Brenes y Fuentes de Andalucía de la Guardia Civil de Sevilla han finalizado con la detención de tres personas y la investigación de otras dos, puestas a disposición de la Autoridad judicial competente como presuntos autores de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas además de un delito de defraudación del fluido eléctrico.