Tres detenidos y más de 250 kilos de marihuana requisados en una operación policial contra el cultivo indoor en Sevilla

Operación contra el tráfico de drogas en Sevilla. - POLICÍA NACIONAL

SEVILLA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a tres personas e intervenido más de 250 kilogramos de marihuana en cinco diligencias de entrada y registro en la provincia de Sevilla durante el último mes. Estas acciones se enmarcan dentro de la operación 'Green November' dirigida a combatir el cultivo indoor de marihuana y su posterior distribución.

En una primera fase, la Policía ha llevado a cabo tres intervenciones policiales contra el cultivo indoor de marihuana, realizándose cuatro entradas y registros en la barriada de Palmete-Padre Pío de la capital sevillana, según ha informado el Cuerpo en una nota.

En estas actuaciones se han intervenido cerca de 1.000 plantas de marihuana, con un peso aproximado de 140 kilogramos, procediéndose a la detención del responsable de mantenimiento de las plantaciones, quien regentaba además un punto de venta de hachís y marihuana.

En una segunda fase, se ha procedido a la detención de dos individuos; uno de ellos sorprendido in fraganti en una nave industrial, en la que se encontraba envasando al vacío marihuana con maquinaria de termosellado.

Asimismo, se ha detenido a otro sujeto responsable del traslado de la sustancia en un vehículo sustraído, interviniéndose casi 100 kilogramos de cogollos de marihuana ya preparados para su distribución.

El balance total de la operación "Green November" se salda con la aprehensión de más de 250 kilogramos de marihuana, la realización de cinco diligencias de entrada y registro, y la detención de tres personas a quienes se les imputan delitos contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico. Las investigaciones continúan abiertas y no se descartan nuevas detenciones.