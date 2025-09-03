Tres detenidos por participar en un intento de atraco en un comercio de El Garrobo (Sevilla)

Tres detenidos por su supuesta participación en un atraco en un comercio de El Garrobo. - GUARDIA CIVIL.

SEVILLA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a tres personas tras su supuesta participación en un atraco cometido en un comercio de la localidad de El Garrobo (Sevilla).

Según ha informado el Instituto Armado en una nota, los autores han sido cuatro individuos que, encapuchados, intimidaron de "manera violenta" a las trabajadoras, ocasionaron daños en el mobiliario del establecimiento y huyeron en un turismo oscuro, sin llegar a sustraer efectos de relevancia.

El aviso fue recibido por el Centro Operativo Complejo de la Guardia Civil (062), que estableció un dispositivo coordinando con las patrullas en servicio para cerrar posibles vías de escape de los autores. Una de estas patrullas, que recorría la carretera Gerena - El Garrobo, detectó al conductor.

Al notar la presencia de los agentes, aumentó la velocidad por vía urbana hasta que finalmente la patrulla logró bloquearlo entre el vehículo oficial y una pared. Tres de los cuatro ocupantes han sido detenidos, aunque el cuarto ha logrado escapar.

En la inspección del vehículo se han hallado pasamontañas, guantes, una navaja de grandes dimensiones y drogas de diversa naturaleza. Además, se ha comprobado que la matrícula trasera se encontraba alterada con cinta aislante "con el objetivo de dificultar la identificación".

Los tres detenidos han sido puestos a disposición judicial junto con el material incautado. La investigación se mantiene abierta con el objetivo de localizar al cuarto implicado.