Tres heridos, uno de ellos grave, tras la explosión de un cohete durante una procesión en Almadén de la Plata (Sevilla)

Imagen del Santísimo Cristo del Crucero, de Almadén, que aparece en el cartel de la salida procesional del 13 de septiembre. - HDAD.CRISTO DEL CRUCERO

SEVILLA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos tres personas han resultado heridas, una de ellas grave, tras explotar un cohete en la noche de este sábado en la localidad sevillana de Almadén de la Plata, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

El teléfono 112 recibió a las 22,20 horas la primera de varias llamadas que alertaban del suceso en el que indicaban que varias personas habían resultado heridas al explotar un cohete durante una procesión en la Plaza de la Iglesia, coincidiendo con la salida del Cristo del Crucero, patrón de la localidad.

Rápidamente, se activó al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil y a Protección Civil de Almadén.

Los servicios sanitarios de la Junta movilizaron hasta tres UVI móviles y otras dos ambulancias convencionales, y procedieron a la apertura del centro de salud del municipiol para atender a los heridos.

Al menos tres personas fueron evacuadas al hospital Virgen Macarena, según han informado fuentes sanitarias al 112. Entre los afectados hay un herido grave con quemaduras.

La hermandad, en un comunicado, ha expresado su apoyo y solidaridad a los afectados --a quienes ha deseado una pronta recuperación--, a familiares y al pueblo tras lo ocurrido. Además, ha agradecido al Cristo del Crucero "por poner su mano y evitar con un milagro que, dentro de los sucedido, no haya que evitar males mayores".

Por último, la corporación agadece también la labor y esfuerzo de los servicios de emergencias y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.