Tres investigados por caza furtiva de cerceta pardilla cerca de Doñana, un ave en peligro de extinción

SEVILLA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Sevilla en una investigación conjunta con Agentes de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía (AMA) han identificado a tres personas como presuntos autores del abatimiento de un ejemplar de Cerceta Pardilla, un ave protegida en peligro de extinción.

Según ha comunicado la Guardia Civil en una nota, durante la operación, denominada 'Parzeta', se tuvo conocimiento por parte de los agentes del abatimiento del ave, que suele concentrarse en la zona de las marismas del río Guadalquivir. Dicho paraje donde fue abatido el ejemplar posee un "alto valor ecosistémico" y forma parte de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (Renpa), siendo un área con "numerosas figuras de protección" a nivel nacional e internacional como es el Espacio Natural de Doñana.

A raíz de la información obtenida, se estableció un operativo de vigilancia sobre la zona especificada, ante las sospechas de la existencia de un grupo organizado de cazadores furtivos. Fruto de este dispositivo fueron identificados tres personas en proximidades al río Guadalquivir cercanos al término municipal de Puebla del Río (Sevilla), siéndoles intervenidos varios ejemplares de anátidas (patos) abatidos con arma larga, y cuantioso material utilizado para la caza de aves acuáticas.

Como resultado de la operación estas tres personas han sido investigadas como presuntos autores de un delito medioambiental contra la flora y la fauna, siendo puestas las diligencias a disposición de la Autoridad Judicial competente.

Asimismo, los agentes han explicado que la Cerceta Pardilla (Marmaronetta angustirostris) es considerado el pato "más amenazado" de Europa. Actualmente en España se tiene constancia de la existencia únicamente de 75 parejas de este tipo de ave, por lo que se encuentre catalogada como especie en peligro de extinción dentro del Catálogo Español de Especies Amenazadas siendo además considerado como una de las nueve especies en situación crítica por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico.

Finalmente, esta actuación se desarrolla en colaboración entre la Guardia Civil de Sevilla, junto con la Conserjería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, en el marco del 'Plan de Recuperación y Conservación de Aves de Humedales' de la Conserjería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.