Tribunal de Cuentas pide a San Juan (Sevilla) casi 500.000 euros por "no cobrar cuotas de alquiler", según Vox

SAN JUAN DE AZNALFARACHE (SEVILLA), 1 (EUROPA PRESS)

El Grupo Municipal de Vox en San Juan de Aznalfarache (Sevilla) ha exigido "explicaciones políticas inmediatas" tras la notificación del Tribunal de Cuentas sobre un presunto alcance de 487.997 euros a concejales y exdelegados por "no haber cobrado durante años cuotas de alquiler de viviendas municipales", según el partido. Por su parte, desde el Ayuntamiento han señalado a Europa Press que, desde que se tuvo conocimiento del caso, se dieron instrucciones para ordenar la documentación, se trasladó el asunto a los servicios jurídicos y se ha colaborado con el Tribunal de Cuentas.

En un comunicado, Vox ha considerado "muy grave" la notificación del Tribunal de Cuentas. En las actuaciones previas del Tribunal de Cuentas, se considera responsable directo al exalcalde Fernando Zamora (PSOE) y a otros miembros de la corporación, incluidos concejales de Hacienda.

El presunto alcance asciende a 438.074,50 euros de principal, a los que se suman los intereses legales, alcanzando un total de 487.997,39 euros. El Tribunal ha requerido al exalcalde y a los ediles que, en un plazo de quince días hábiles, reintegren, depositen o afiancen dicha cantidad. Entre los responsables señalados, se establece de manera directa y solidaria el pago de 89.207,13 euros a Fernando Zamora y de 5.847,58 euros a la actual alcaldesa, María Luisa Moya (PP).

Por su parte, el Consistorio ha detallado que ha colaborado "en todo momento" con el Tribunal de Cuentas remitiéndole toda la información solicitada, al tiempo que ha apostillado que ha requerido judicialmente a los inquilinos "para que se pusieran al corriente de los pagos, obteniendo incluso sentencias favorables que avalan la gestión del Ayuntamiento".