Un juez ordena al Ayuntamiento de Tomares que admita las alegaciones del PA al presupuesto de 2018

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número nueve de Sevilla ha ordenado al Ayuntamiento de Tomares, gobernado por José Luis Sanz (PP), la "admisión" a trámite de las alegaciones al presupuesto municipal de 2018 presentadas por el concejal del PA en dicha localidad aljarafeña y no admitidas por su carácter "extemporáneo", al haber sido formalizas al día siguiente de expirar el plazo habilitado para ello a cuenta de un error en la sede electrónica del Consistorio.

En su sentencia, emitida el pasado 11 de enero y recogida por Europa Press, la citada instancia judicial aborda un litigio promovido por el edil andalucista del Ayuntamiento de Tomares, Alberto Mercado, contra una resolución del Gobierno local del PP que no admitía sus alegaciones al documento inicial de los presupuestos municipales de 2018, con visos al debate plenario de dicho documento.

Dicha desestimación, según el concejal del PA, vulnera sus derechos de participación en la actividad municipal al ser "impedido" el debate de tales alegaciones. A tal efecto, Mercado señalaba que las alegaciones fueron presentadas el último día del plazo habilitado para ello pero "varios errores en la sede electrónica del Ayuntamiento impidieron que el registro pudiera formalizar la presentación de las mismas", viéndose "obligado a la presentación de las alegaciones al día siguiente", siendo las mismas "inadmitidas por extemporáneas".

Frente al litigio del edil andalucista, el Ayuntamiento alegaba que dicho edil "no ha recurrido el presupuesto municipal definitivamente aprobado, lo que supone que no ha agotado la totalidad de las posibilidades de impugnación existentes", exponiendo que "no puede admitirse que el retraso en la presentación de las alegaciones se deba a un defecto en la sede electrónica" y que el retraso en la formalización de las mismas "sólo es imputable" al propio capitular al no haberlo hecho "de forma correcta".

Analizando el asunto, el Juzgado ve "evidente" que Mercado presentó la documentación "fuera de plazo", pero señala que las "pruebas" inducen a llegar "a la conclusión de que efectivamente, se intentó por el recurrente la presentación en plazo de las alegaciones y fue debido al incorrecto funcionamiento del sistema que no pudieran ser presentadas dentro de plazo".

"El acto recurrido, por cuanto inadmite las alegaciones presentadas al día siguiente, que señalaban expresamente que la causa de la presentación extemporánea fue el no funcionamiento del sistema, cuando debieron ser admitidas, supone la vulneración del derecho del recurrente a participar en los asuntos públicos en su condición de concejal", resuelve el Juzgado, que ordena la "admisión de las alegaciones presentadas". La sentencia, no obstante, ha sido objeto de recurso de apelación por parte del Consistorio.