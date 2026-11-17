Archivo - Acto de los colectivos en la zona de Cortijo de Cuarto. Archivo. - ESPACIO VERDE CORTIJO DEL CUARTO - Archivo

SEVILLA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha anulado la modificación del Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla (Potaus) que reducía de 200 a 100 metros la franja de protección de espacios libres junto al dominio público marítimo-terrestre en terrenos de dos sectores urbanísticos del Cortijo del Cuarto en Sevilla sobre los que la Diputación había iniciado los trámites para impulsar un desarrollo urbanístico que contemplaba la construcción de unas 6.000 viviendas, de las cuáles algo más de la mitad serían protegidas.

Cabe mencionar que la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio aprobaba en julio de 2023 esta modificación del Potaus diseñado para ordenar el suelo de 46 municipios de la corona metropolitana y en vigor desde 2009; excluyendo a dos sectores de suelo de Cortijo de Cuarto, otro sector de La Algaba y uno más de Coria del Río, del articulado que regula una franja adicional de protección en los 200 metros colindantes con el dominio público marítimo terrestre.

El objetivo era "limitar la afección de la franja de 200 metros colindantes con el dominio público marítimo terrestre, sólo a aquellos suelos que estuviesen en situación de suelo no urbanizable o urbanizable no sectorizado a la entrada en vigor del plan, con el objetivo de homogeneizar sus determinaciones con las de los planes subregionales aprobados con posterioridad y en aras de evitar la interferencia, a este respecto, con el planeamiento urbanístico vigente en ese momento cuyo desarrollo podría resultar inviable".

Según consta en la sentencia, fechada el pasado 9 de noviembre y consultada por Europa Press, el TSJA ha estimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Ecologistas en Acción y ha aseverado que "en ningún momento se ha concretado durante la tramitación del procedimiento de aprobación de la Modificación, como tampoco en sede judicial, cuáles son esos planes subregionales".

Tampoco se habría aportado documentación de los mismos que permita cotejarlos con el Potaus hasta entonces vigente "para poder contrastar la veracidad" sobre este objetivo.

Además, el tribunal establece que es "incuestionable" que la reducción de 200 a 100 metros de la franja de protección establecida en esta modificación refiere una "rebaja" respecto del nivel de protección ambiental.

Es más, insta a la Junta de Andalucía a "explicar y acreditar plenamente qué motivos engarzados con el interés público justifican la decisión que adopta", una justificación que, a su juicio, "debe ser especialmente rigurosa y exigente por lo que implica de sacrificio de los valores ambientales".

Incide también en que tampoco se ha demostrado qué variaciones ambientales, urbanas o poblacionales se han producido que exijan la transformación urbana habilitada por la modificación "a costa de la reducción de la superficie originaria de espacios libres".

Asimismo, expone que "dada la afectación ambiental que esa decisión comporta, tampoco se justifica que ese desarrollo haya de tener lugar forzosamente a través de esos cuatro ámbitos de suelo de La Algaba, Coria del Río y Sevilla, y no a través de otras zonas de las mismas ciudades".

Según han concretado desde Ecologistas en Acción, la planificación y tramitación impulsadas hasta ahora por la Diputación de Sevilla se habían apoyado en la modificación del Potaus, considerando únicamente una franja de 100 metros junto al río Guadaíra como espacios libres. La anulación judicial obliga a recuperar la delimitación original de 200 metros, lo que afecta a los criterios sobre los que se había elaborado la propuesta urbanística.

Ello, dado que el cambio permitía incorporar a futuros desarrollos urbanísticos aproximadamente 21 hectáreas de terrenos del Cortijo del Cuarto que hasta entonces estaban protegidos como espacios libres.

Ecologistas en Acción y otros colectivos vecinales venían denunciando las "consecuencias ambientales y territoriales de esta operación urbanística, que supondría la transformación de un espacio de importantes valores naturales y paisajísticos", misma vez que defendían "ue el Cortijo del Cuarto se convierta en el gran pulmón verde del sur de Sevilla, mediante su conservación y recuperación como espacio natural de uso público".