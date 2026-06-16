El TSJA confirma cinco años de prisión por abusar sexualmente de la hija menor de su pareja en su casa en Sevilla

Archivo - Fachada de la sede del TSJA en Granada (Andalucía). - EUROPA PRESS - Archivo

GRANADA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado cinco años de prisión a un acusado de abusar sexualmente de la hija menor de edad de su pareja mientras que ella dormía en su casa en Sevilla, en la que también residía con la madre y hermana del varón.

Según describe la sentencia, facilitada por la Oficina de Comunicación del TSJA y consultada por Europa Press, en el mes de febrero 2022 manutuvo una relación sentimental con la madre de la menor, de 13 años en el momento de los hechos.

A lo largo de la relación sentimental, aunque la chica vivía en el domicilio de sus padres, "empezó a pasar frecuentemente las noches en casa de Israel", que vivía en Sevilla con su madre y su hermano.

En el mes de junio de 2022, la chica "se encontraba en el dormitorio acostada sin que estuviera su madre en esos momentos con ella, cuando Israel se colocó encima de ella y trató de besarla en su boca, sin conseguirlo".

Una semana después, "cuando la menor estaba dormida, Israel tocó a la menor por la zona genital delantera por encima de la ropa", entre otras conductas. La joven se despertó y salió de la cama rápidamente. Días después, el hombre repitió conductas de índole sexual en este sentido.

Tras la denuncia, se interpuso al acusado la prohibición de aproximarse a la chica a menos de 500 metros. A consecuencia de los hechos, la menor necesitó seguimiento terapéutico por el daño potencial relacionado con la pérdida afectiva derivada del rechazo materno.

Si bien el acusado negó haber llevado a cabo estas acciones, sostenidas en la denuncia de la menor y consistentes en "tocamientos inapropiados con significación sexual en reiteradas ocasiones en contexto de convivencia doméstica y familiar", la sentencia consideró probadas las conductas de la acusación.

Por su parte, la defensa presentó un recurso en el que solicitó la nulidad de actuaciones. No obstante, el TSJA ha valorado que la menor declaró que había dormido varias veces con Israel, que ubicaba episodios de abuso sexual y el propio testimonio de la madre. "Existe prueba suficiente para vender la presunción de inocencia y dicha prueba ha sido correctamente valorada en la sentencia apelada".

Así, el tribunal ha desestimado el recurso de apelación presentado por la defensa y ha confirmado cinco años de prisión por un delito continuado de abuso sexual a una menor de dieciséis años.