El TSJA rebaja las penas de prisión a dos acusados de traficar con cocaína en Dos Hermanas (Sevilla)

Archivo - Fachada de la Real Chancillería de Granada, sede del TSJA y de las secciones penales de la Audiencia de Granada. - EUROPA PRESS - Archivo

GRANADA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha rebajado la pena de prisión a dos encausados por delitos de tráfico de drogas, atentado y conducción temeraria cometidos en Dos Hermanas, al aceptar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por su representación procesal.

Según el relato de hechos probados de la sentencia apelada, aceptados de forma íntegra por el TSJA, el 28 de agosto de 2016 ambos encausados circulaban en un vehículo desde la localidad extremeña de Badajoz por el término municipal de Dos Hermanas (Sevilla).

Sobre las 18,30 horas, en las inmediaciones de la Calle Bolonia, "realizaron puestos de común acuerdo una transacción con un tercero de una sustancia, que posteriormente analizada resultó ser cocaína, a cambio de dinero".

Esta persona recibió una "bolsa transparente o de color claro por la persona que iba de copiloto, Cristian, mientras que los acusados recibieron de este hombre una bolsa verde".

Así las cosas, la actuación despertó las sospechas de los agentes de la Policía Nacional que se encontraban en la zona, quienes se dirigieron al lugar en el que se encontraban los acusados.

De esta forma, uno de ellos llevaba una bolsa con más de 69.000 euros "proveniente de sustancias estupefacientes". De hecho, uno de ellos "golpeó a uno de los agentes" y le causó lesiones como una contusión en la mejilla y pierna izquierda. El segundo hombre emprendió la huida a bordo de un vehículo "con velocidad excesiva".

De la bolsa que los acusados entregaron a este tercero "cayeron unas papelinas que contenían una sustancia que resultó ser cocaína", destinada a su venta. La cantidad de la misma ascendió a algo más de 0,35 gramos.

Al respecto, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla condenó a uno de ellos, Manuel, a tres años de prisión por delitos contra la salud pública y conducción temeraria. Cristian fue condenado a dos años y seis meses de prisión por un delito contra la salud pública y un delito de atentado.

Frente a la referida sentencia, la defensa de esta parte interpuso un recurso en el que alegó error en la valoración de la prueba y vulneración de la presunción de inocencia.

El tribunal, por su parte, ha considerado que es "lógico y razonable" tras estudiar los indicios estimar que "el dinero procedía de la venta de sustancias estupefacientes". Además, la cocaína intervenida "arrojó un peso de 0,3511 gramos, cantidad que supera la dosis mínima psicoactiva", por los que los acusados recibieron una bolsa de más de 69.000 euros.

"Esta importante cantidad de dinero nos permite afirmar que estamos ante un acto de tráfico de sustancias estupefacientes", apostilla el escrito, si bien aprecia una concurrencia de circunstancia atenuante de dilaciones indebidas que "debe ser aplicada a los dos acusados y respecto a todos los delitos objeto de condena".

En consecuencia, ha estimado parcialmente el recurso de apelación referido y ha revocado parcialmente la sentencia, por lo que Manuel ha sido finalmente condenado por un delito de conducción temeraria a seis meses de prisión y un año de privación del derecho a conducir vehículos de motor y ciclomotores, mientras que Cristian ha sido condenado por un delito de atentado a la pena de seis meses de prisión.