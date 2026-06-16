La tuna de Derecho de la US amenizará el maratón de donación de sangre en la Fundación Cajasol de Sevilla

Archivo - Extraen sangre a una persona que acude al llamamiento del CRTS con ocasión del tradicional maratón de donaciones en la Fundación Cajasol, en foto de archivo - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Transfusión Sanguínea de Sevilla celebrará este lunes, 22 de junio, su tradicional maratón de donación de sangre, plasma y médula ósea en el patio de la Fundación Cajasol, en la Plaza de San Francisco, y en esta cita, como novedad, estudiantes de Medicina, habituales colaboradores, han organizado un concierto en el propio teatro de la fundación, con las actuaciones del grupo Por Ahora, del cantante Pablo Cano y de la tuna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla.

El horario de atención a los donantes será de 9,30 a 14,00 y de 17,00 a 21,00 horas. Este año se instalarán 15 camillas; cinco de ellas para donación de plasma con el fin dar más fluidez a la gran colecta. Por otro lado, seguidores de la saga 'La Guerra de las Galaxias' participarán repartiendo folletos para animar a los viandantes que transiten por la zona por la tarde, informa el centro en un comunicado.

Además, se invitará a las familias con hijos pequeños a participar en talleres infantiles que se desarrollarán en horario de tarde, con la colaboración de la Asociación Mar Pozo y de La Sonrisa de un Niño. Asimismo, empresas de restauración y gastronomía de la provincia ofrecerán de manera altruista un refrigerio especial a las personas que se acerquen a donar; el Centro Andaluz de las Letras también obsequiará a los donantes con antologías de autores andaluces.

OTRAS ACTOS EN LA PROVINCIA

El día 19 de junio hay previsto un concierto de música clásica en el teatro Cerezo de Carmona, en colaboración con el Ayuntamiento de esta localidad sevillana. La Orquesta de Cámara de Sevilla interpretará, también de un modo desinteresado, piezas variadas, especialmente inspiradas en Sevilla.

El concierto comenzará a las 20,30 horas y previamente se entregarán distinciones a las mujeres y hombres con más donaciones de sangre del municipio. La entrada es libre para donantes de sangre y sus familiares; estarán presentes los colaboradores habituales en la localidad.

El día 27 de este mismo mes, el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Sevilla organizará también una gala en la Plaza de toros de Constantina como homenaje a los donantes de sangre, plasma y médula ósea y en agradecimiento a las personas que trabajan en los servicios esenciales y constituyen el principal apoyo en momentos críticos para la donación como son, por ejemplo, la Semana Santa y la Feria de Abril o fiestas navideñas.

Respecto a los datos globales de 2025, la provincia de Sevilla registró un total de 58.458 de donaciones, de las que 57.054 eran de sangre y 1.404 de plasma o plaquetas. El total de donantes ascendió a 39.228, de los que 6.394 eran nuevos donantes.

Desde el citado centro de la Junta de Andalucía se remarca la necesidad de que 1.500 personas donen semanalmente en Sevilla. En este sentido, hay se recuerda que la actividad asistencial de los hospitales andaluces no cesa en los meses de verano, época en la que incluso pueden presentarse situaciones que demanden más transfusiones.

El personal sanitario de la sede del Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Sevilla, en la avenida Manuel Siurot, atenderá a los donantes en horario habitual de 8,00 a 21,00 horas y en la sala habilitada en el hospital Macarena será de 8,00 a 15,00 horas.