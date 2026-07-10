Tussam bate nuevo récord histórico con 48,5 millones de personas transportadas en el primer semestre del año en Sevilla

Tussam bate nuevo récord histórico con 48,5 millones de transportados en el primer semestre del año. - TUSSAM

SEVILLA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Movilidad y presidente de Tussam, Álvaro Pimentel, ha afirmado que el Ayuntamiento de Sevilla ha vuelto a demostrar que "el transporte público atraviesa su mejor momento en la ciudad tras alcanzarse un nuevo récord histórico de usuarios en la red de autobuses urbanos". En total 48.503.104 personas han sido transportadas entre enero y junio de 2026, un incremento de 457.446 personas respecto al mismo periodo del año anterior.

En declaraciones a los medios, el delegado ha destacado que "hemos alcanzado un nuevo récord histórico de viajeros porque las inversiones, la mejora del servicio y la ampliación de la red están dando resultados en la capital hispalense", consolidando así una tendencia positiva en el uso del transporte público municipal. Además, más de 1,1 millones de viajes han sido en el Tranvibús TB1 durante sus primeros seis meses de servicio.

Igualmente, el delegado ha subrayado que el equipo de Gobierno de José Luis Sanz mantiene una apuesta "firme" por un transporte público cada vez "más moderno, eficiente y competitivo", lo que ha permitido que la ciudadanía respalde esta estrategia con su confianza en el servicio.

Por tanto, los datos demuestran índices de puntualidad superiores al 78%, así como de regularidad por encima del 83%. Igualmente, un 83% de usuarios se han mostrado satisfechos valorando el servicio con un 7,8 de media sobre diez.

Según ha explicado Pimentel, "cada vez son más los vecinos que eligen Tussam para sus desplazamientos diarios", lo que constituye "una muestra de confianza que confirma que estamos ofreciendo un transporte público de mayor calidad, más sutil y adaptado a las necesidades de la ciudad".

Por último, el delegado y presidente ha insistido en que "desde el Gobierno municipal vamos a seguir incorporando mejoras, ampliando la oferta de transporte público y consolidando una red capaz de responder al crecimiento de Sevilla y a los retos de la movilidad del futuro".