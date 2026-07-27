Tussam pone en marcha una nueva campaña de fomento de las donaciones de sangre en los autobuses de Sevilla

El delegado de Movilidad y presidente de la empresa pública, Álvaro Pimentel, con la delegada territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Silvia Pozo - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Empresa de Transportes Urbanos de Sevilla, Sociedad Anónima Municipal (Tussam) pondrá en marcha una nueva campaña de fomento de las donaciones de sangre en los autobuses de la flota de la empresa pública de transporte, tras un acuerdo suscrito entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, la campaña se desarrollará en los autobuses de la flota bajo el lema "Tussam se mueve contigo para salvar vidas #Donasangre". En la gráfica de la campaña, aparece un mapa de Sevilla y diversos itinerarios que simbolizan los recorridos de las líneas de autobús, que se unen y finalizan en el nombre de una persona que dona o que necesita la donación, lo que se refleja con una gota de sangre llena o vacía.

En este sentido, el delegado de Movilidad y presidente de la empresa pública, Álvaro Pimentel, ha firmado el acuerdo con la delegada territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Silvia Pozo, para desarrollar durante los meses de verano una campaña dirigida al fomento de las donaciones de sangre en una época en el que las reservas del Centro Regional de Transfusión Sanguínea suelen bajar.

Asimismo, ha destacado que "Tussam no solo conecta cada día a miles de sevillanos con sus destinos", sino que también "quiere conectar a la ciudad con las causas que más importan". Por eso quieren aprovechar, la capacidad de los autobuses para "llegar a todos los barrios y convertirlos también en un canal de concienciación y solidaridad al servicio de Sevilla".

Igualmente, el delegado de Movilidad ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para participar en esta iniciativa, recordando que "el verano es uno de los periodos más delicados para los bancos de sangre porque las donaciones descienden mientras las necesidades hospitalarias se mantienen".