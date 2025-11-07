La UCO investiga en Sevilla el pago de 78.000 euros a un empleado de Emvisesa tras la venta de una parcela municipal

SEVILLA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Empresa Municipal de Vivienda de Sevilla (Emvisesa) ha abierto una investigación interna y ha suspendido de empleo, de forma provisional, a un trabajador de esta entidad pública tras tener acceso a un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investiga el proceso de enajenación, mediante subasta pública, de unos terrenos ubicados en Pino Montano, cuya venta se produjo hace ahora un año.

En este sentido, el pasado día 31 de octubre, el Ayuntamiento, al acceder a dicho expediente, constató que un trabajador de Emvisesa formaba parte, presuntamente, del proceso "desierto y continuado" de la parcela, "de esta venta posterior, por la tasación que se hace, y que, además, recibe más de 78.000 euros en su condición de personal responsable de esta empresa municipal".

Así lo ha confirmado el delegado de Urbanismo en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan De la Rosa, cuestionado al respecto. El Consistorio, a través de la empresa pública de la vivienda, se personó en el caso de la parcela municipal investigada por la UCO de la Guardia Civil, adelantado por Abc, después de que el pasado 15 de octubre el Juzgado de Instrucción número 10 levantara el secreto de las actuaciones.

De la Rosa ha remarcado que se han tomado medidas después de conocer dicho informe, centrado en una parcela de Pino Montano "que se ha quedado numerosos años desierta en toda la época del exalcalde Juan Espadas (PSOE), que empezó en el año 2017", como consecuencia de que "era un precio alto porque, desgraciadamente, había tres inquilinos en esa parcela, y así lo reconoce la UCO".

El delegado de Urbanismo ha recordado que Emvisesa, cuando vio ese "lastre" de esos terrenos, hizo una tasación que "bajaba" porque había unos inquilinos en esa parcela "y la venta estaba sujeta a esos inquilinos". "Nos dan una tasación de 1,8 millones y estos inquilinos que la compran, la venden cinco meses después por cuatro millones de euros, que es lo sospechoso", ha añadido De la Rosa.

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, desde el primer momento en el que trascendió este caso en los medios, ha asegurado que, tras revisar el expediente de la operación urbanística en Emvisesa, "este se ajusta en todo momento a la legalidad".