UGT exige a Persán que desbloquee la negociación del convenio colectivo ante la huelga de 24 horas en Sevilla

UGT FICA

SEVILLA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

UGT FICA Andalucía ha reclamado a la dirección de Persán que "asuma su responsabilidad y desbloquee la negociación del convenio colectivo", después de 20 meses sin que haya sido posible alcanzar un acuerdo que dé respuesta a las reivindicaciones de las personas trabajadoras, una situación que ha desembocado en la convocatoria de una huelga de 24 horas para este martes, 13 de octubre, promovida por el comité de empresa, integrado por UGT, CCOO, USO y CGT.

Según ha detallado el sindicato en una nota de prensa, la movilización ha respondido al estancamiento de las negociaciones y a la ausencia de avances suficientes para alcanzar un convenio colectivo que contemple mejoras reales en las condiciones económicas y laborales de la plantilla, además de que la falta de acuerdo en el procedimiento de mediación celebrado en el Sercla ha llevado a la representación sindical a mantener la convocatoria de huelga.

En este sentido, UGT ha considerado que una multinacional de la dimensión de Persán "debe estar a la altura del esfuerzo, la profesionalidad y el compromiso de las personas que hacen posible su actividad diaria, garantizando unas condiciones laborales acordes con la importancia de su plantilla y con la evolución de la empresa".

Asimismo, ha puesto en valor "el trabajo que desarrollan diariamente los trabajadores de la fábrica sevillana", que continúan sacando adelante la producción "pese a las dificultades que, según denuncian sus representantes, afrontan en su actividad cotidiana, entre ellas las averías de maquinaria, las condiciones de temperatura y la presión derivada de los procedimientos de trabajo".

En esta línea, el sindicato ha apuntado que el crecimiento y los resultados de una empresa "no pueden entenderse sin la aportación de quienes sostienen su actividad productiva", por lo que han reclamado que ese esfuerzo tenga su reflejo en un convenio colectivo que garantice unas condiciones dignas y reconozca adecuadamente el trabajo realizado.

UNA JORNADA DE HUELGA PARA EXIGIR SOLUCIONES

La huelga de este martes tendrá una duración de 24 horas y estará acompañada de concentraciones en las dos puertas de acceso a la fábrica de Persán, situada en Sevilla.

La sección sindical ha establecido tres franjas horarias en las que ha solicitado la máxima participación de la plantilla, de modo que ha convocado para el turno de mañana --de 5,30 a 7,30 horas--, en el turno de tarde --de 13,30 a 15,30 horas-- y en el de noche --de 21,30 a 23,30 horas--.

Igualmente, las concentraciones tendrán lugar en los dos accesos a las instalaciones: la puerta delantera, situada en la calle Pino Albar y la puerta trasera, en la calle Pino Estrobo.