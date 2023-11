UGT Sevilla inaugura en su sede una figura conmemorativa contra la violencia machista con ocasión del 25N

El sindicato recuerda que se han asesinado a 17 mujeres en Andalucía en 2023, tres de ellas en Sevilla



SEVILLA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

UGT Sevilla, a través de su secretario general, Juan Bautista Ginés, y la

secretaria de Igualdad, Puri Gil, han inaugurado una figura conmemorativa

contra la violencia machista con motivo del Día contra la eliminación de la violencia de género, "que recordará a todas las mujeres que murieron a manos de sus parejas y exparejas", 52 en lo que va de año en España, según las cifras oficiales, de las cuales, 17 eran andaluzas y tres de ellas de la provincia de Sevilla.

El sindicato ha recordado que el número de mujeres asesinadas asciende a a 1.237 desde 2003, que han dejado a 51 menores huérfanos. En este sentido, para la secretaria de Igualdad de UGT Sevilla, "con nuestro lema --'La violencia de género existe y tiene nombre de mujer'-- queremos que se visualice que en el mundo laboral y en todos los ámbitos, las mujeres estamos discriminadas"., señala en una nota de prensa.

"Las mujeres cobramos un 20% menos, ocupamos muchísimos menos puestos directivos y casi el doble que los hombres estamos en paro, todo eso también es violencia hacia la mujer. Es importante destacar con motivo del Día contra la violencia de género, que más de la mitad de las mujeres han sufrido violencia de género, lo que pasa es que ni siquiera se denuncia pero que esté registrado el 50% han sufrido en algún momento de sus vidas violencia en su centro", ha añadido la dirigente sindical.

En lo que se refiere a los distintos tipos de violencia, Gil ha destacado "la más conocida, la sexual y por razón de sexo, de los que forman parte las

bromas sexuales, los tocamientos, simplemente por ser mujer, por ejemplo cuando se despide a una mujer por estar embarazada o no promocionas pensando en que eso requerirá permisos", entre otros casos.

"Y por supuesto, el más grave de todos, los asesinatos que este año han subido con respecto a los datos escalofriantes con los que terminamos 2022, en 2023 han sido 52 mujeres asesinadas y una niña, dos mujeres embarazadas una de gemelos y la otra a punto de dar a luz", ha añadido.

Asimismo, "el aumento de las agresiones sexuales es una situación muy grave que este año ha registrado un aumento de más del 30% a mujeres y a menores, cada vez se inician antes las agresiones sexuales, hay incluso niños con doce años que han violado a algunas niñas, y esta realidad tenemos que cambiarla. Hay una violencia que es la digital que se realiza a través de los dispositivos electrónicos: los niños tienen acceso muy pronto a la pornografía y eso da una imagen que no es real del sexo pero que incita a la violencia sexual porque no tienen la madurez suficiente para discernir lo que es real y lo que no lo es".

Desde UGT reiteran su repulsa contra todo tipo de violencia contra las mujeres, "que supone una vulneración de los derechos humanos y el atropello de los derechos fundamentales recogidos en la Constitución", ha concluido Gil, al tiempo que ha animado a participar en las manifestaciones del sábado contra la violencia de género en las que participará el sindicato.

A continuación, ha tenido lugar una jornada muy emotiva titulada 'La mujer

en la cultura' en la que han intervenido las poetisas Rocio Escobar y

Magdalena Sánchez; la empresaria y fundadora de la compañía Viento Sur Teatro, Maite Lozano; la directora y actriz Antonia Gómez, la pintora Elvira Martos y la cantautora Mayte Sanz.