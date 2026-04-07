Umbrete (Sevilla) acoge los días 1 y 2 de mayo la segunda edición del rally sliks primavera

Presentación de la segunda edición del Rally Sliks Primavera en la Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Umbrete (Sevilla) acogerá los días 1 y 2 de mayo la segunda edición del Rally Sliks Primavera, prueba puntuable para el Campeonato de Andalucía de Rallies de Asfalto.

Según ha indicado la Diputación en una nota, la prueba partirá del recinto ferial de Umbrete y discurrirá por los términos municipales de Aznalcóllar, El Castillo de las Guardas y Gerena, con un recorrido de 294,59 kilómetros, de los que 81,44 corresponden a tramos cronometrados.

El cartel se ha presentado este martes en la Casa de la Provincia de la Diputación, con la participación del alcalde de Umbrete, Pepe Llorente; la delegada de Agricultura, Industria y Empleo del Ayuntamiento, Nazaret Escamilla; el presidente y el vicepresidente la escudería organizadora, Sliks: Carlos Muñoz y Genaro Puerto, respectivamente.

La prueba cuenta asimismo con el apoyo de la Federación Andaluza de Automovilismo. El plazo de inscripción para los equipos participantes permanecerá abierto hasta el próximo 29 de abril a las 20,00 horas, con una previsión de participación de unos 75 vehículos. Los tramos cronometrados se localizan en la carretera SE-538 (Aznalcóllar); en la SE-4401 (El Castillo de las Guardas) y SE-3408 (Gerena).

Como en la edición anterior, el recinto ferial de Umbrete acogerá, el viernes 1 de mayo, a las 21:00 horas, la ceremonia oficial de salida, que tendrá lugar tras la celebración de las verificaciones técnicas y administrativas y la publicación de la lista oficial de equipos autorizados. En este mismo espacio y tras la publicación provisional de resultados, se ubicará el pódium de campeones para la entrega de trofeos, la tarde del sábado 2 de mayo.

El Rally Sliks Privamera 2026 será puntuable para el Campeonato de Andalucía de Rallies de Asfalto de Pilotos y Copilotos; los Trofeos de Andalucía de Rally de Asfalto; el Campeonato de Andalucía de Rally de Asfalto de Pilotos y Copilotos de Regularidad; el Campeonato de Andalucía de Rally de Asfalto de Pilotos y Copilotos de Regularidad Sport; el Trofeo de Andalucía Femenino de Piloto y Copiloto; el Trofeo de Andalucía Copiloto femenina de Regularidad y Regularidad Sport; el Trofeo Copa Federación Campeonato de Andalucía de Rally de Asfalto y el Trofeo de Andalucía de Rally de Asfalto de Pilotos y Copilotos Junior.