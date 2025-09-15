La UME celebra este sábado la VII Travesía a nado por el Guadalquivir (Sevilla) para "animar" a donar médula ósea

Archivo - Los militares de la UME en el río Guadalquivir en la cuarta edición de la travesía solidaria 'UMédula'. Imagen de archivo. - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

La Unidad Militar de Emergencias (UME) celebrará la séptima edición de su travesía a nado por el río Guadalquivir este sábado, 20 de septiembre, en Sevilla, con motivo del Día Internacional del Donante de Médula Ósea y con el objetivo de "sensibilizar a la población sobre la necesidad de realizar donaciones de sangre, tejidos y médula ósea" y "alcanzar el "mayor número de donantes".

Según ha informado la UME en una nota, en la actividad participarán 400 personas que harán a nado una distancia aproximada de un kilómetro, entre los puentes de Triana y San Telmo. Previamente, se realizará una carrera a pie de ocho kilómetros.

Este año, como ya se hizo en las dos últimas ediciones según ha indicado la UME, se realizará la travesía en dos categorías: competitiva y lúdica.

La travesía finalizará en las instalaciones del Real Círculo de Labradores de Sevilla, donde se realizará una exposición de materiales de la Unidad Militar de Emergencias con entrada libre.

Por último, la Unidad ha recordado que "aproximadamente el 70 por ciento de personas que necesitan un trasplante no tienen un donante compatible en su núcleo familiar".