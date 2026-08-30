La UME fomenta la donación de médula ósea en Sevilla: novedades y fecha de su travesía a nado por el Guadalquivir

Archivo - Militares de la UME en el río Guadalquivir, en la cuarta edición de la travesía solidaria 'UMEdula' organizada por la Unidad Militar de Emergencias, en foto de archivo - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

SEVILLA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Unidad Militar de Emergencias (UME) celebra la octava edición de 'UMEdula' con cambios significativos respecto a las siete anteriores, dado que se realizará solo en dos ciudades andaluzas: Sevilla y Huelva, a diferencia de otros años. En lo que a la capital andaluza se refiere, continuará la tradicional travesía a nado de un kilómetro por el río Guadalquivir.

El evento, previsto para el día 19 de septiembre, coincidiendo con el Día Internacional del Donante de Médula Ósea, se desarrollará entre los puentes de Triana y San Telmo.

Previamente a la prueba deportiva, de carácter benéfico, se realizará una carrera a pie, con un trazado que ronda los ocho kilómetros, entre el Centro Especializado de Alto Rendimiento de Remo y Piragüismo de la Cartuja (CEAR La Cartuja) y el Muelle de la Sal, junto al puente de Triana, que pasará cerca del monumento a Colón, en San Jerónimo, y que recorrerá el margen derecho del río.

Al igual que en las dos últimas ediciones, se realizará la travesía en dos categorías: competitiva y lúdica. Los participantes son miembros del Segundo Batallón de Intervención en Emergencias (BIEM II), de unidades del Ejército de Tierra, del Ejército del Aire y del Espacio y de la Armada, aunque también participa personal de distintas instituciones públicas y federaciones deportivas. Este año, como novedad, se abre la participación a los ciudadanos que lo deseen.

Asimismo, se realizará una exposición de materiales de la Unidad Militar de Emergencias, con entrada libre, en las instalaciones del Real Círculo de Labradores.

En Huelva, por otra parte, se llevará a cabo una actividad denominada 'Pedaladas solidarias', el día 17 de ese mismo mes, en la Universidad, organizada en turnos de 30 minutos. Habrá un punto de extracción de sangre e información sobre donación de médula ósea en el edificio Galileo del campus del Carmen.

El objetivo de esta jornada es sensibilizar a la población sobre la necesidad de realizar donaciones de sangre, tejidos y médula ósea, y alcanzar el mayor número de donantes, poniendo el foco en el hecho de que, aproximadamente, el 70% de personas que necesitan un trasplante no tienen un donante compatible en su núcleo familiar, tal como recuerdan desde la UME.

El pasado año, la Plaza de Zocodover de Toledo acogía un maratón de diez horas de bicicleta estática con los mismos fines. En otras ediciones se realizaron también travesías a nado en Valencia y Gran Canaria; en Zaragoza tuvo lugar una acción simulada de rescate vertical en una de las torres de la Basílica y otra en el río Ebro con helicóptero.