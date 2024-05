Unidos por Algámitas avisa que los ediles del PSOE que "regalaron" la Alcaldía" al PP no han pasado a no adscritos

ALGÁMITAS (SEVILLA), 21 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Unidos por Algámitas en el Ayuntamiento de dicha localidad de la Sierra Sur de Sevilla y candidato a la Alcaldía en las anteriores elecciones municipales, Javier Vera, ha avisado este martes de que los concejales cuya expulsión anunciaba el PSOE el pasado mes de agosto por haber votado al único concejal del PP en la sesión de investidura de 2023 y propiciar que ganase la Alcaldía frente a Unidos por Algamitas, que había sido la lista más votada y esperaba arrebatar el poder al PSOE; no han sido declarados como no adscritos por el Ayuntamiento.

En declaraciones a Europa Press, Javier Vera ha lamentado una vez más la situación que afronta el Ayuntamiento de Algámitas tras las últimas elecciones municipales de mayo de 2023, saldadas con Unidos por Algámitas como fuerza más votada aunque empatando a cuatro ediles con el PSOE, que perdía así su anterior mayoría absoluta; y un último concejal del PP, pues finalmente este último fue proclamado alcalde al ser apoyada su candidatura por el PSOE en la sesión de investidura.

En ese marco, en agosto de 2023, el PSOE informaba de que su ejecutiva federal había avalado la decisión adoptada el 17 de julio por el PSOE de Sevilla de expulsar, de manera provisional, a tres de los cuatro ediles del Grupo socialista por haber votado al citado único concejal del PP en la sesión de investidura, convirtiéndole en el nuevo alcalde. Y es que en el comité provincial del PSOE había sido acordado no favorecer ningún gobierno municipal en el que estuviera el Partido Popular.

En ese sentido, fuentes del PSOE precisaban a Europa Press que el cuarto concejal del Grupo socialista que apoyó la investidura del único capitular del PP no es militante del partido y, por ende, no podía ser expulsado.

En todo este marco, el portavoz de Unidos por Algámitas, Javier Vera, ha señalado la decisión del PSOE de trasladar a la Secretaría General del Ayuntamiento de Arahal la expulsión de los seis ediles socialistas que, junto con el PP, han formalizado una moción de censura contra la alcaldesa, Ana María Barrios, de IU, quien gobierna en minoría; solicitando además el PSOE la disolución del Grupo socialista y la declaración de tales concejales como no adscritos.

Y es que en el caso de Algámitas, según ha dicho, los ediles del PSOE que "regalaron" la Alcaldía al único concejal del PP no han sido declarados no adscritos pese a que el partido anunciase su expulsión y el Grupo socialista "sigue existiendo". En el Ayuntamiento, según ha dicho, "nunca" ha sido abordado aspecto alguno con relación a la declaración de estos ediles como no adscritos.

Según ha recordado Javier Vera, el alcalde popular incluso llegó a designar como "primer teniente de alcalde" al portavoz municipal del PSOE, si bien según sus palabras la vida municipal está marcada por una constante "pelea" entre el primer edil del PP y los concejales expulsados del PSOE pero no declarados como no adscritos, quienes por cierto aún deben "una explicación" a la ciudadanía, según ha considerado.