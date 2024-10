La Universidad CEU Fernando III celebra este miércoles el Acto de Apertura del Curso Académico 2024/2025

SEVILLA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad CEU Fernando III ha celebrado este miércoles el Acto de Apertura del Curso Académico 2024/25, un evento al que ha asistido la comunidad universitaria y una amplia representación de autoridades y que, al ser el primero, supone un "hito histórico" en la puesta en marcha de la cuarta universidad del CEU en España.

El acto se ha celebrado en el Salón Colón del Ayuntamiento de Sevilla, y ha estado presidido por el canciller de la Universidad CEU Fernando III y presidente de CEU, Alfonso Bullón de Mendoza; el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz; el consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos; y el rector de la Universidad CEU Fernando III, José Alberto Parejo, según ha detallado en una nota la propia entidad universitaria.

Asimismo, han estado presentes los rectores de las Universidades CEU San Pablo, CEU Cardenal Herrera y Abat Oliva CEU, Rosa Visiedo Clarerol, Higinio Marín y Rafael Rodríguez-Ponga, respectivamente; el rector de la Universidad Loyola, Fabio Gómez-Estern; miembros del Patronato de la Fundación Universitaria CEU Fernando III El Santo y del Consejo de Gobierno de la Universidad CEU Fernando III; claustro de profesores y demás personal de la comunidad universitaria, así como una representación de su alumnado de primer curso.

Por su parte, Bullón de Mendoza ha comenzado su intervención agradeciendo su labor "a todos los que habéis hecho posible la creación de la Universidad CEU Fernando III". Ha recordado los orígenes y pasos que han permitido celebrar este acto y ha reconocido el papel de todos aquellos que han trabajado para que la CEU UF3 hoy sea una realidad.

"Inauguramos el curso académico de una nueva universidad del CEU en Sevilla y se reafirma así también la presencia de la ACdP en esta ciudad", ha enunciado, al tiempo que ha subrayado "el compromiso de la ACdP con la educación se remonta a hace más de 90 años". "Estamos convencidos de que los alumnos han contribuido a mejorar la sociedad en la que viven", ha resaltado para destacar que "tenemos un desafío, darle continuidad con la CEU UF3 a este objetivo, impulsando la investigación y la transmisión de conocimiento y valores".

Al hilo de lo anterior, el alcalde de la ciudad hispalense ha resaltado que este miércoles "es un día histórico no solo para el ámbito universitario, sino para toda la ciudad", toda vez que ha recordado que, "con la llegada de la Universidad CEU Fernando III, la ciudad se reafirma como el referente académico de primer nivel que es". "La CEU UF3 viene a corroborar la diversidad de opciones formativas existentes, erigiéndose como la quinta universidad de Sevilla", ha destacado.

Por su parte, el consejero de Universidad, Investigación e Innovación ha recalcado que "la Universidad CEU Fernando III nace con las máximas garantías para formar parte de ese engranaje dinamizador que mueve la maquinaria para hacer de nuestra tierra un ecosistema más competitivo: nuestras universidades". Igualmente, ha añadido que el sistema universitario andaluz "debe responder a los principios de equidad, eficiencia, eficacia y excelencia, y en este contexto, todas las instituciones académicas deben cumplir con los mismos criterios y exigencias de calidad". Así, ha concluido que "desde la Consejería continuarán impulsando políticas que hagan más competitivas a las universidades andaluzas".

En este contexto, el rector de la CEU UF3 ha recogido en sus palabras las principales funciones que se le presupone a una universidad y que son "la investigación, creación y transmisión de conocimientos". Todo ello, "para convertirnos en motor del desarrollo social, económico y cultural de la zona en la que nos establecemos,en este caso Andalucía", ha apostillado.

De igual forma, ha señalado que en la Universidad CEU Fernando III "vamos más allá y nos esforzaremos en transmitir los valores basados en el humanismo cristiano". "Somos una universidad católica y reivindicamos los valores que representa el Rey San Fernando: esfuerzo, perseverancia, sacrificio y afán sin límites por ver cumplida una causa justa y al servicio del bien común", ha subtayado. Así, ha afirmado que "somos una universidad nueva, lo que implica una apuesta decidida por la innovación, pero que nace respaldada por el prestigio y la tradición de los más de 90 años de historia del grupo CEU".

'EL VIAJE DE LA INVESTIGACIÓN EN LA UNIVERSIDAD'

En este sentido, la catedrática de Química Analítica y directora de la Escuela Internacional de Doctorado CEU, Coral Barbas, ha impartido la lección magistral 'El Viaje de la Investigación en la Universidad: Retos y Oportunidades'. Entre otras cosas, ha explicado que "solo las universidades tienen la capacidad de investigar en temas que son importantes para la sociedad, aunque no generen recursos inmediatos", al tiempo que ha incidido en que el profesor universitario "debe ser primero discípulo y después, maestro".

Para concluir, ha planteado que "la pregunta que nos deberíamos hacer no es si la investigación es necesaria o no, sino si cada uno de los que interviene en el proceso, desde la más alta dirección al investigador más novel, pone su parte para que la investigación que se realiza sea relevante para la sociedad". La ceremonia ha inaugurado el nuevo curso y, en ella, se ha hecho también una recapitulación de la trayectoria recorrida en el precedente, a cargo del secretario general de la Universidad, Agustín García, que ha presentado la memoria del curso académico anterior.

Previamente, en la Capilla Real de la Catedral de Sevilla se ha oficiado la Santa Misa del Espíritu Santo, a cargo del obispo auxiliar de la Archidiócesis de Sevilla, Teodoro León. Además, antes de la celebración de la eucaristía, se ha realizado una ofrenda ante la tumba del Cardenal Carlos Amigo Vallejo, en recuerdo de la labor que realizó para la CEU UF3.

AMPLIA OFERTA FORMATIVA

La Universidad CEU Fernando III recibió a sus primeros alumnos, en torno a 400, el pasado mes de septiembre. Tras estas primeras semanas en las aulas, los nuevos estudiantes están y acomodados en el campus de más de 40 hectáreas en el Aljarafe sevillano, en el que también se encuentran los otros centros de CEU en Andalucía, entre los que destacan el Colegio CEU San Pablo Sevilla --desde los dos años hasta Bachillerato-- y CEU FP Sevilla --con más de 800 alumnos--.

En una primera fase, los estudios de grado están vinculados a las ramas empresariales, técnicas y de humanidades, educación y deporte --Grados en Administración y Dirección de Empresas, Derecho, Relaciones Internacionales, Marketing y Gestión Comercial, Inteligencia de los Negocios, Ingeniería Informática, Ingeniería en Sistema de Telecomunicación, Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Educación Infantil y Educación Primaria--, con un total de diez titulaciones, así como, dobles grados, posgrados y doctorado en estas mismas áreas de conocimiento.

Asimismo, ya se está trabajando para ampliar los estudios en el área de salud --a partir del curso 2025/2026-- con la Facultad de Ciencias de la Salud y la Vida, impulsando los grados en Medicina, Enfermería, Psicología y Fisioterapia, además de estudios especializados en ciberseguridad, diseño industrial y biomedicina, entre otros.