La Universidad Loyola reúne en Sevilla a más de 50 empresas STEM para "conectar e impulsar" el talento joven

El foro 'Conectando Talento STEM' se ha celebrado en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad Loyola Andalucía. - UNIVERSIDAD LOYOLA

SEVILLA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSI) de La Universidad Loyola ha celebrado este martes en su campus de Sevilla el Foro 'Conectando Talento STEM'. El encuentro ha reunido a estudiantes de Grado y Máster de la ETSI con empresas líderes del sector tecnológico e industrial para abordar los retos reales del mercado laboral y las competencias más demandadas en los perfiles STEM.

La jornada ha tenido como objetivo "impulsar" la empleabilidad del alumnado, orientar su desarrollo profesional y reforzar la conexión entre universidad y empresa, facilitando el "diálogo directo" entre estudiantes, profesionales y responsables de talento de compañías de referencia, según ha explicado la universidad en una nota.

El foro ha sido inaugurado por Pablo Millán, director de la ETSI de la Universidad Loyola, quien ha destacado el compromiso de la Universidad Loyola "de ser puente, de mantener una conexión estable, duradera y eficaz entre el talento emergente de las ramas de ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas y le tejido empresarial".

A la nueva edición de 'Conectando Talento STEM' se han sumado como empresas partners COX, Deloitte, Inerco, Caixabank Tech, NTT Data, Corporación Jiménez Maña, Ghenova y Cen Solutions, y destaca el papel protagonista de Persán, que repite un año más como partner principal del evento. Uno de los momentos centrales del encuentro ha sido el diálogo '¿Qué buscan las empresas en los perfiles STEM?', en el que han participado Lola Onieva, head of Talent Acquisition & Organization de Persán, y Francisco Otero, ingeniero de Procesos en Persán y alumni de la Universidad Loyola, junto a estudiantes de Grado y Máster.

El coloquio ha permitido reflexionar sobre talento, competencias clave y primeras oportunidades profesionales. El programa ha continuado con dos mesas redondas centradas en algunos de los grandes desafíos actuales del sector. La primera, dedicada al papel de la tecnología en la lucha contra el cambio climático y la promoción de la sostenibilidad, ha contado con la participación de Carlos Ortiz, director del Departamento de Ingeniería de la Universidad Loyola; Matilde Navas, project manager Engineering en Persán; Manuel Ojeda, director de Sostenibilidad de COX; y Esther Valdivia, directora de la División de Medio Ambiente de Inerco, moderada por Enrique Moreno, responsable de desarrollo del instituto LETS de la universidad.

La segunda mesa redonda ha abordado 'El desarrollo software en la era de la Inteligencia Artificial: oportunidades, riesgos y el futuro de la profesión', con las intervenciones de Sergio Fimenich, profesor de la ETSI; Alberto Solís, director en NTT Data; Antonio Ocaña, Tech Delivery Lead en CaixaBank Tech, y representantes de Deloitte, bajo la moderación de Diego Canales, director del Máster Universitario en Inteligencia Artificial de la Universidad Loyola.

Francisco Montero, vicerrector de Planificación Académica de la Universidad Loyola, ha clausurado el acto destacando que "en Loyola, concebimos la formación en tres pilares, el acompañamiento, la internacionalización y la empleabilidad. Nuestros alumnos experimentan, construyen criterio, se equivocan, proponen, descubren oportunidades. Pero todo ello no sería posible sin la capacidad que tienen las empresas de transforman el entorno".