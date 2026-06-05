La Universidad de Sevilla y la NASA cuestionan la precisión de las cámaras submarinas para medir cabono oceánico

Archivo - Cámara submarina de alta resolución Underwater Vision Profilers (UVP) - UNIVERSIDAD DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La investigadora de la Universidad de Sevilla (US), Elena Ceballos ha publicado recientemente un estudio financiado por la NASA, que pone en cuestión la precisión de las cámaras submarinas que miden el carbono que llega al fondo del océano y que constituyen en la actualidad la tecnología más popular, cuyos datos se usan para realizar las proyecciones climáticas.

Según ha detallado el centro universiario en una nota de prensa, las cámaras submarinas de alta resolución, conocidas como 'Underwater Vision Profilers' (UVP) es "uno de los métodos emergentes más utilizados para determinar la cantidad de dióxido de carbono emitido por las actividades humanas y transportado por el fitoplancton hacia las profundidades del océano".

En este sentido, el estudio defiende que el océano desempeña un papel "esencial" en la regulación del clima global, al absorber una parte significativa del dióxido de carbono presente en la atmósfera, aunque establece el reto de determinar "cuánta de esta materia orgánica que abandona la superficie del océano alcanza realmente las aguas profundas".

Estas cámaras permiten fotografiar las partículas de "nieve marina" --encargada de transportar el CO2 hacia las profundidades--, mientras se hunden en la columna de agua y estimar, a partir de su tamaño y abundancia, la cantidad de carbono que transportan.

Frente a los métodos tradicionales como las "trampas de sedimentos" o los "trazadores radiactivos", las UVP presentan "importantes ventajas logísticas y económicas", ya que pueden desplegarse de manera autónoma y recopilar datos de forma continua en amplias regiones oceánicas. Sin embargo, el nuevo trabajo muestra que la precisión de esta tecnología "depende en gran medida de las condiciones del océano estudiado".

Para llegar a esta conclusión, el equipo investigador ha analizado un conjunto de datos obtenido durante el proyecto internacional Exports, financiado por la NASA y considerado uno de los mayores esfuerzos oceanográficos realizados hasta la fecha para estudiar el ciclo del carbono marino.

MEDICIONES SIMULTÁNEAS EN VARIOS OCÉANOS

Durante seis semanas, cinco buques oceanográficos han realizado más de 70 mediciones simultáneas en el Atlántico Norte y el Pacífico Norte, dos regiones con características oceanográficas muy diferentes.

En este contexto, las estimaciones obtenidas mediante cámaras UVP se compararon con mediciones independientes realizadas con trampas de sedimentos y con el trazador radiactivo 'torio-234', una de las técnicas más utilizadas para cuantificar el hundimiento de partículas orgánicas.

Tras ello, los resultados han mostrado que, cuando se consideran conjuntamente todos los datos del Atlántico y el Pacífico, el método basado en imágenes reproduce "de forma razonable" los patrones generales de exportación de carbono observados a gran escala, mientras que al analizar cada región por separado aparecen "discrepancias importantes".

En primer lugar, las cámaras tienen dificultades para detectar partículas grandes y poco frecuentes, aunque estas contienen cantidades muy elevadas de carbono. A su vez, el método pierde precisión cuando la cantidad de "nieve marina" cambian rápidamente en el tiempo y finalmente, las estimaciones empeoran en zonas donde las partículas presentan una gran diversidad de formas y composiciones, ya que el sistema se basa principalmente en el tamaño de las partículas y no en sus propiedades físicas o biológicas.

Según advierte el estudio, una representación incompleta del carbono que alcanza el océano profundo podría introducir errores significativos en estas estimaciones, por lo que los autores han propuesto "avanzar hacia una nueva generación de métodos de análisis que incorporen no solo el tamaño de las partículas, sino también características como su forma, transparencia o morfología".