La Universidad de Sevilla obtiene la primera Cátedra Unesco de Patrimonio Urbano Contemporáneo del mundo

Publicado 06/05/2019 14:23:52 CET

Esta cátedra trabaja en la identificación, protección y regeneración del patrimonio urbano desde la investigación y la educación superior

SEVILLA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Organización de la Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) ha aprobado el establecimiento en la Universidad de Sevilla de la Cátedra Unesco Built Urban Heritage CREhAR (Creative Research and Education in heritage Assessment and Regeneration) in the Digital Era. Esta cátedra, dirigida por la profesora de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura Mar Loren-Méndez, es la primera Cátedra Unesco que se concede en el mundo en materia de Patrimonio Contemporáneo.

CREhAR trabaja en la identificación, caracterización, protección y regeneración del patrimonio urbano desde la investigación y la educación superior. Esta cátedra se enmarca en el entendimiento de Unesco de la cultura y del patrimonio como vectores clave del desarrollo urbano sostenible. Según un comunicado, este logro a nivel internacional de la Universidad de Sevilla ha sido posible a la colaboración y apoyo conjunto de los vicerrectorados de Investigación, Ordenación Académica y Transferencia del Conocimiento.

La cátedra se centra en aquellas categorías patrimoniales más vulnerables debido a su baja protección y apreciación por la sociedad y las instituciones y por tanto en más riesgo de desaparecer. Específicamente, CREhAR es la primera Cátedra Unesco que trabaja en Arquitectura, Ciudad y Paisaje Contemporáneo del siglo XIX y XX, denominado por la Unesco Modern Heritage.

En el marco de los avances en estudios patrimoniales, integra estos patrimonios más modestos en la complejidad interdisciplinar y estratificada del territorio. El patrimonio urbano se aborda desde el diálogo entre los diferentes países, clave para identificar la singularidad patrimonial, asegurando así la protección internacional de la diversidad cultural.

En el marco de las prioridades globales Unesco, esta Cátedra propone como objetivo transversal la igualdad de mujeres y hombres en el acceso a la educación superior y participación activa en investigación patrimonial. De este modo, promueve la simetría en el proceso de cooperación, evitando jerarquías de centro y periferia en el diálogo intercultural. Para ello ha obtenido apoyo de varias instituciones Unesco y ha iniciado una red internacional de universidades en Europa, América, África y Asia.

En esto contexto, la cátedra se posiciona de manera decidida en el uso de la tecnología desde la participación y la transferencia global del conocimiento. Las nuevas tecnologías TIC's se incorporan para maximizar la accesibilidad a la educación y la investigación patrimonial.

Junto con la tecnología, la creatividad se incorpora con fuerza en todos y cada uno de las fases del proceso. La Cátedra CREhAR conecta así a través del patrimonio urbano las dos líneas de acción del programa de Cultura de la Unesco: patrimonio y creatividad.

PROFESORA LOREN-MÉNDEZ

Mar Loren-Méndez es doctora arquitecta, Máster por la Universidad de Harvard y el Máster en Patrimonio y Nuevas Tecnologías en el marco del programa europeo Leonardo Da Vinci. Profesora Titular del Departamento de Historia, Teoría y Composición Arquitectónicas de la US.

Ha desarrollado su labor docente investigadora internacional en centros como Boston Architectural Center (EEUU), Universidad de los Andes (Colombia), Universidad de la República de Montevideo (Uruguay), Universidad de Puerto Rico, BTU Cottbus (Alemania), La Villette (Paris) y UC Berkeley (EE.UU.), entre otras.

Responsable del Grupo de Investigación Ciudad, Arquitectura y Patrimonio Contemporáneos, su investigación se centra en los procesos de caracterización y protección patrimonial, en especial el patrimonio contemporáneo, con énfasis en los procesos de transferencia Europa-América, el turismo y en la incorporación de las nuevas tecnologías. Ha obtenido premios a la innovación, excelencia docente y a su trayectoria docente investigadora.