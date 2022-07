La Universidad de Sevilla ocupa el primer puesto en España en 'Automoción y Control', según el Ranking de Shanghai

Archivo - Detalle de la escultura de la Fama que remata la fachada del Rectorado de la Universidad. - US - Archivo

SEVILLA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) ocupa el primer puesto entre las universidades de España en la disciplina de 'Automation & Control' --Automoción y Control-- y la segunda posición en 'Instruments Science & Technology' --Instrumentos de Ciencia y Tecnología--, según el último informe del Ranking de Shanghai by Subject, que sitúa a 23 disciplinas de la US entre las 500 mejores del mundo.

De este modo, la US es la primera de España en 'Instruments Science & Technology' y, además, la número 50 entre las universidades del mundo; seguida de 'Food Science & Technology', en la horquilla 51-75 mundial. Por su parte, 'Automation & Control' se sitúa en la horquilla 76-100 mundial y es la primera de España, tal como detalla la institución académica en una nota de prensa.

La cuarta disciplina de la US mejor valorada es 'Hospitality & Tourism Management', en la horquilla 76-100 mundial. En estas cuatro disciplinas la US se encuentra en una posición de referencia en el panorama internacional, las tres primeras en el área de ingeniería y la cuarta en el área de las ciencias sociales. En el siguiente tramo 101-200 destacan 'Agricultural Sciences' (101-150), 'Electrical & Electronic Engineering' (101-150) y Mathematics (151-200).

Hay que destacar en esta edición 2022 que hay tres disciplinas que mejoran su posición a nivel mundial y nueve a nivel nacional, así como que se posicionan por primera vez las disciplinas Medical Technology (301-400) y Clinical Medicine (401-500).

La edición 2022 del Ranking de Shanghai está orientado a analizar el comportamiento de las universidades según las áreas de conocimiento, donde se consideran 54 disciplinas agrupadas en las cinco grandes áreas y la Universidad de Sevilla destaca en 23 de ellas. A nivel de áreas de conocimiento en la US, destacan las ramas de Ingeniería que presenta seis disciplinas en el top 300 a nivel mundial y el área de las ciencias sociales que presenta cinco disciplinas en dicho rango.