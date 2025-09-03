La Universidad de Sevilla organiza el II Encuentro Iberoamericano de Patrimonio Universitario celebrado en México

SEVILLA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) organiza, junto a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP), el II Encuentro Iberoamericano de Patrimonio Universitario, que se celebra del 2 al 5 de septiembre en Puebla y Tlaxcala (México).

Según ha explicado la institución académica en una nota, esta cita internacional reúne a especialistas de diversas universidades de Iberoamérica para reflexionar sobre la tutela del patrimonio universitario, su responsabilidad social y su conexión con la ciudad histórica y da con continuidad al camino iniciado en Sevilla en 2024, cuando se celebró la primera edición del encuentro bajo impulso de la US.

Bajo el lema 'Utopías. Distopías. La ciudad vivida, concebida o imaginada', las mesas de debate han reunido a investigadores, académicos y gestores culturales para analizar cuestiones como la preservación del legado cultural de las universidades, la incorporación de nuevos usos urbanos en entornos históricos, la turistificación de las ciudades patrimoniales y la función social de las instituciones de educación superior. Además, en paralelo, se han organizado talleres especializados y exposiciones patrimoniales.

LA RED IBEROAMERICANA DE PATRIMONIO UNIVERSITARIO

En este contexto, la entidad universitaria ha señalado como una de las conclusiones más relevantes del encuentro la presentación de la Red Iberoamericana de Patrimonio Universitario, un nuevo instrumento que busca coordinar esfuerzos de conservación, impulsar la investigación conjunta y fortalecer la difusión de un patrimonio académico común en el ámbito iberoamericano

En concreto, el evento en el que se ha presentado esta nueva herramienta ha estado dirigido por el director general de Cultura y Patrimonio de la US, Luis Méndez, y Francisco Vélez (BUAP), reafirmando así la colaboración entre ambas instituciones.

De este modo, la US ha destacado que "Sevilla se consolida como un referente académico y cultural en Iberoamérica, tras haber acogido el primer Encuentro en 2024 y haber contribuido de manera decisiva a la realización de este segundo foro en México. Con ello, se da un paso más hacia la construcción de una comunidad universitaria comprometida con su patrimonio y su función social en las ciudades históricas".