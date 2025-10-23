La Universidad de Sevilla participa en la celebración del quinto aniversario del proyecto europeo Ulysseus

La Universidad de Sevilla participa en la celebración del quinto aniversario de la Universidad Europea Ulysseus en Kosice (Chipre) - UNIVERSIDAD DE SEVILLA

SEVILLA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Técnica de Kosice (TUKE) ha organizado la Cumbre Ulysseus 2025, que ha reunido a representantes de todas las universidades asociadas de la alianza, entre ellas la Universidad de Sevilla. La reunión tiene lugar cuando se cumplen cinco años del lanzamiento del proyecto.

Según una nota de prensa remitida por la institución, la cumbre ha servido para "hacer balance de los logros, alinear los esfuerzos en curso y definir la hoja de ruta para los próximos años"; todo ello con el objetivo de "construir una universidad europea más sostenible, innovadora e inclusiva".

El día principal de la cumbre, este miércoles, ha incluido sesiones plenarias conjuntas de los principales órganos de gobierno de Ulysseus, como el Consejo de Estructuras Conjuntas, el Consejo de Educación, Investigación e Innovación, el Consejo de Igualdad, Diversidad, Inclusión y Participación Comunitaria, el Consejo de Movilidad e Internacionalización y el Consejo Estudiantil.

Además, se han llevado a cabo una serie de reuniones internas, talleres y sesiones de grupos de trabajo los días 21 y 23 de octubre, abordando temas como pedagogía, movilidad, innovación, reconocimiento académico y digitalización.

La cumbre ha reunido a 149 participantes de las ocho universidades asociadas, doce de ellos de la Universidad de Sevilla, y socios colaboradores de la alianza.

Organizado por la Universidad Europea Ulysseus, juntro a las reuniones internas y de gobernanza, la semana incluye varios eventos públicos abiertos como la Conferencia de I+D de Ulysseus sobre la Transformación Digital de la Industria, la presentación del Centro de Innovación Ulysseus en TUKE, un Foro de Igualdad-Diversidad-Participación Comunitaria, el Bootcamp UlySA con estudiantes, y la sesión de arte y ciencia Creative Playgrounds.