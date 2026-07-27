La Universidad de Sevilla reconoce la excelencia de su personal investigador con los Premios Fama

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SEVILLA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla ha dado a conocer el fallo del jurado de los Premios Fama correspondientes a la convocatoria 2025-26. Los ganadores han sido María del Mar Bernal Pérez, en la rama de Artes y Humanidades; Juan Antonio Caballero Carretero, en Ciencias; María de los Ángeles Pérez San Gregorio, en Ciencias de la Salud; Jesús Cruz Villalón, en Ciencias Sociales y Jurídicas; y Antonio F. Guerrero Conejo, en Ingeniería y Arquitectura.

Estos galardones están destinados a reconocer trayectorias investigadoras y de transferencia de conocimiento de excelencia en distintas áreas del saber. Los Premios Fama suponen uno de los máximos reconocimientos que otorga la Universidad de Sevilla a la labor investigadora y de transferencia del conocimiento desarrollada por su Personal Docente e Investigador, detalla en un comunicado.

El jurado, que ha adoptado su fallo por unanimidad, ha estado presidido por la rectora de la Universidad de Sevilla, Carmen Vargas Macías, y ha contado con la participación como vocales de Daniel Escacena Ortega, secretario general de Investigación de la Junta de Andalucía; José Rodríguez Quintero, rector de la Universidad de Huelva; Luis Ángel Trigo, vicerrector de Innovación, Emprendimiento y Transferencia del conocimiento de la Universidad de Sevilla; y Montserrat Arista Palmero, vicerrectora de Investigación de la Universidad de Sevilla.

En la rama de Artes y Humanidades, la premiada ha sido María del Mar Bernal Pérez, catedrática del Departamento de Dibujo. Es una de las figuras de referencia de la gráfica y el grabado contemporáneo en España. Su obra ha contribuido a transformar la consideración académica del grabado, incorporándolo a debates contemporáneos sobre imagen, identidad, sostenibilidad, materialidad y nuevas tecnologías. A su producción científica se une su labor como formadora de doctores y su gestión como Directora del departamento de Dibujo.

En el apartado de Ciencias, el galardón ha sido concedido a Juan Antonio Caballero Carretero, catedrático de Física Nuclear. Experto internacional en interacciones electrodébiles, núcleos complejos y física de neutrinos. Su excelente producción científica incluye publicaciones en revistas de referencia mundial a lo que se une una relevante labor de divulgación de la ciencia. Destaca su liderazgo como investigador principal de proyectos competitivos, así como su labor como formador de nuevos doctores.

En el ámbito de Ciencias de la Salud, ha sido distinguida María de los Ángeles Pérez San Gregorio, catedrática y especialista en psicología clínica y de la salud. Su trabajo ha tenido un impacto especialmente relevante en los ámbitos de los trasplantes, las enfermedades crónicas y la calidad de vida de los pacientes, constituyendo un ejemplo destacado de integración entre investigación, práctica clínica y transferencia del conocimiento. Presenta una extensa producción científica, una intensa labor de dirección de tesis doctorales y un marcado liderazgo como investigadora principal de proyectos.

En la categoría de Ciencias Sociales y Jurídicas, el premiado ha sido Jesús Cruz Villalón, catedrático y experto en derecho del trabajo y de la seguridad social. Es considerado un referente en derecho del trabajo y de la seguridad social, con una trayectoria académica, investigadora y profesional de referencia tanto a nivel nacional como internacional. Ha contribuido significativamente al desarrollo de la doctrina laboralista española y al pensamiento jurídico europeo e iberoamericano. Reciente fue nombrado Doctor Honoris Causa por la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Por último, en la modalidad de Ingeniería y Arquitectura, el jurado ha distinguido a Antonio F. Guerrero Conejo, catedrático e investigador en ingeniería química. Referente en los ámbitos de la reología aplicada, la ingeniería de productos y la ciencia y tecnología de materiales complejos. Presenta una amplia producción científica y ha sido investigador responsable de un marcado número de proyectos y contratos. Recientemente ha sido distinguido con la Medalla de Oro 2026 del Grupo Español de Reología y ha sido propuesto para su ingreso en la Real Academia Sevillana de Ciencias.