Universidad de Sevilla reivindica la labor de las mujeres que hicieron posible su creación:"Gratitud y profundo respeto"

La rectora de la Universidad de Sevilla, Carmen Vargas, en el acto de su 521 aniversario. - UNIVERSIDAD DE SEVILLA

SEVILLA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) ha puesto en primer plano a las mujeres que hicieron posible su creación durante el acto del 521 aniversario de su fundación, celebrado en la capilla de Santa María de Jesús, sede primera de la Universidad y lugar en que reposan los restos de su fundador, Maese Rodrigo Fernández de Santaella.

Según ha detallado la US en un comunicado, la rectora de la citada institución académica, Carmen Vargas, ha querido mostrar su "gratitud, profundo respeto y máxima humildad" a las mujeres que "contribuyeron decisivamente a hacer posible esta Universidad". Entre ellas, María Sánchez, beata franciscana y "estrecha colaboradora de Maese Rodrigo" que, tras la muerte del fundador, se implicó en culminar el proyecto educativo hasta el punto de que "ninguna decisión importante podía adoptarse sin su consentimiento".

Al hilo, la rectora ha señalado la "decisiva contribución" de Isabel la Católica que, cinco años antes de la fundación, escribió al Papa Julio II y al cardenal Bernardino de Sandoval para solicitar su apoyo al futuro Colegio.

Siglos más tarde, otras mujeres han "continuado abriendo camino desde las aulas, los laboratorios o los espacios de conocimiento". Entre ellas, la rectora ha subrayado a la primera mujer matriculada en la Facultad de Medicina en 1889, Antonia Monreal Andrés, que obtuvo su licenciatura casi 400 años después de que naciera la US, a la primera mujer licenciada en Química, Isabel Ovín Campos, y a la primera profesora de la Universidad de Sevilla, María del Rosario Montoya Santamaría, quien fue nombrada en 1930 en la Facultad de Ciencias y fue apartada de su puesto en 1937.

En este sentido, Vargas ha indicado que sus historias son un recordatorio de que "muchas mujeres no recibieron el reconocimiento que merecían", de manera que "cada nombre incompleto es también una parte incompleta" de la historia de las mujeres. Del mismo modo, ha añadido que posee su cargo "por ellas y por otras muchas que avanzaron antes".

La rectora ha continuado con los "hitos que hoy en día se siguen produciendo", como el caso de la decana de la Facultad de Filosofía, Inmaculada Murcia Serrano, quien se ha convertido en la primera mujer en presidir la Conferencia de Decanos y Directores de Centro de la US.

"Cada primera mujer abre una puerta, pero el verdadero progreso llegará cuando ser la primera ya no sea noticia", ha sentenciado la rectora, en aras de construir una Universidad "en la que nadie se quede fuera".

En el acto también ha intervenido la directora del Departamento de Historia del Arte, Magdalena Illán, quien ha hablado sobre la fundación de la Universidad y ha concretado al profesor de Historia del Arte Enrique Valdivieso, fallecido el año pasado y que "tanto estudió las obras presentes en la capilla" que ha cobijado el acto.

En suma, Illán ha hecho un análisis de los vestigios de la capilla y del valor artístico que encierra el espacio que Fernández de Santaella ideó con el fin de crear un colegio para "la democratización del saber", un cometido que la US ha asegurado seguir "custodiando más que nunca".