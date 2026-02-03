Universidad de Sevilla reúne con 'Estrénate' a 20 compañías teatrales "con inquietudes sociales y temáticas arriesgadas"

Una de las compañías de teatro que formarán parte de la programación de 'Estrénate 2026' que organiza el Cicus. - US

El Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (Cicus) ha dado a conocer la programación de 'Estrénate 2026', una iniciativa que alcanza su decimocuarta edición consolidada como espacio de referencia para el estreno de propuestas escénicas contemporáneas que en esta ocasión reúne a 20 compañías de teatro que muestran que la creación escénica "sigue siendo permeable a las inquietudes sociales".

La convocatoria de esta edición prioriza especialmente aquellas obras que no hayan sido estrenadas previamente en una función pública en la ciudad o su provincia, "lo que confiere al programa un carácter singular y complementario dentro del panorama cultural local", informa la Universidad de Sevilla (US) en una nota de prensa.

La programación agrupa a compañías profesionales de pequeño y mediano formato, cuyas trayectorias y perfiles artísticos garantizan propuestas de calidad, con temáticas arriesgadas y formatos originales. En cuanto a las actividades del mes de febrero, se desarrollará en el Auditorio del Cicus, con funciones a las 20,00 horas.

El ciclo se iniciará el jueves 5 de febrero con '¿De dónde venimos?', de la compañía L'Om Imprebís, "una reflexión escénica sobre los grandes interrogantes de la existencia". Le seguirá el viernes 6 'Antigua Novedad', de Nacho Vera y Carlos Tuñón, un poema escénico que reinterpreta la experiencia del concierto desde un lenguaje performativo.

El jueves 12, la compañía Pez Limbo presentará 'Pulgas', compuesta por tres piezas que cuentan situaciones "tan verosímiles como inverosímiles" contadas con humor, poesía, acidez y ternura. El jueves 19 será el turno de 'La piscina' (como metáfora), de Jesús Briones Teatro, "una historia de superación y aprendizaje vital a partir del mundo del deporte, con trances por los que todo el mundo pasa: aprender a ganar, saber ganar, aprender a perder, parar, seguir, dudar".

Asimismo, el viernes 20 se representará 'El pueblo', de Action, una mirada crítica a la desinformación y las diferentes caras de la realidad. Cerrará el mes, el viernes 27, 'Anonimato', de Doble Sentido Producciones, "una obra que indaga en la identidad, la genética y los vínculos familiares, la entrega y el sacrificio".

AVANCE DE LA PROGRAMACIÓN

'Estrénate' continuará entre los meses de marzo y noviembre con la participación de compañías como Hongaresa Teatre, La Zafirina, La Estal, Teatro del Astillero, Ultramarinos de Lucas o La Teta Calva, entre otras, reforzando el compromiso del Cicus con la diversidad de lenguajes escénicos y la difusión de la creación contemporánea.