La Universidad de Sevilla se sitúa en el top 500 de las mejores universidades del mundo, según el ranking de Shanghai

Publicado 15/08/2019 12:52:51 CET

SEVILLA, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La publicación de los resultados del año 2019 del 'Academic Ranking of World Universities (ARWU)', más conocido como el ranking de Shanghai, ha situado a la Universidad de Sevilla (US) en el rango 401 de las 500 de las mejores universidades del mundo, resultado que supone un importante avance respecto al puesto obtenido en la última edición del ranking, cuando alcanzó la posición 524.

Según ha informado la Universidad hispalense en un comunicado, la investigación de calidad, el impacto de las publicaciones y el volumen de la producción científica son la clave de la posición de en la élite mundial.

Para la US, el resultado obtenido en esta nueva edición del ranking de Shanghai "no hace más que confirmar el esfuerzo que la institución viene realizando en su estrategia de mejora de los resultados de investigación e internacionalización", como ya ponen de manifiesto los diferentes rankings internacionales: Scimago (posición 266 mundial), CWTS-Universidad de Leiden (posición 297 mundial), URAP- University Ranking by Academic Performance (posición 341 mundial), CWUR-Center for World University Rankings (posición 410 mundial), o NTU-National Taiwan University (posición 441 mundial).

Destaca igualmente el notable avance conseguido por la Universidad de Sevilla en la versión por disciplinas del ranking de Shanghai (Shanghai by Subject), recientemente publicado. En el mismo, la US está presente en 24 de las 54 disciplinas científicas incluidas en la clasificación.

La disciplina 'Food Science & Technology' se mantiene como la disciplina mejor posicionada de la US, escalando tres posiciones respecto a la edición anterior y 'Instruments Science & Technology' en la posición 48, conserva la notable subida de la edición anterior.

En esta edición hay que destacar la subida de 'Automation & Control' hasta la horquilla 51-75, lo que la consolida en el top 100, mientras que las disciplinas de 'Electrical & Electronic Engineering', 'Hospitality & Tourism Management' y 'Mathematics' destacan en el siguiente escalón.

El top 200 lo completan 'Transportation Science & Technology', 'Agricultural Sciences' y 'Management' y entre las mejoras de sus posiciones se encuentran 'Economics' y 'Education'. A todas ellas hay que añadir las disciplinas 'Ecology y Communication', que se incluyen por primera vez en esta edición en el ranking.