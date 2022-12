Las universidades de Münster (Alemania) y de Montenegro se unen al proyecto europeo Ulysseus, que coordina Sevilla

Foto de familia con representantes de la Universidad Europea de Ulysseus en Bruselas, entre ellos, el rector de la US, Miguel Ángel Castro. - US

La Universidad alemana de Münster y la de Montenegro se unirán al proyecto europeo Ulysseus, que coordina la Universidad de Sevilla (US). En este sentido, representantes de sus seis actuales integrantes --Miguel Ángel Castro, rector de la US; Federico Delfino, rector de la Universidad de Génova (Italia); Jeanick Brisswalter, rector de la Université Cotê D'Azur (Francia); la Technical University of Kosice (Eslovaquia); MCI | The Entrepreneurial School (Austria) y Minna Hiilos, presidenta de la Universidad Haaga-Helia de Ciencias Aplicadas (Finlandia)-- han dado la bienvenida a los rectores de las dos nuevas universidades.

Ambas instituciones académicas se incorporan de pleno derecho a la alianza en la próxima propuesta para el programa Erasmus+ 2023: Johannes Wessels, rector de la Universidad de Münster, y Vladimir Bozôvic, rector de la Universidad montenegrina, según informa la US en una nota de prensa.

Ulysseus ya está trabajando en la nueva propuesta que presentará a la próxima convocatoria para universidades europeas. En este contexto, Ulysseus mantiene la "firme convicción y propósito" de construir una universidad por los ciudadanos del futuro.

En este sentido, alcanzará sus objetivos clave mediante el establecimiento de una red más potente dentro del marco de las instituciones de educación superior mientras navega hacia una meta común. En esta línea, "Ulysseus se alegra de anunciar la ampliación de la alianza en su segunda fase de financiación a través del programa Erasmus+ con la llegada de dos nuevas integrantes". Así, "el carácter integral de ambas universidades, así como su capacidad para encajar en la alianza y contribuir a su ecosistema innovador han sido muy apreciados por los miembros actuales".

En cuanto a los criterios para elegir a los nuevos socios, se han considerado diferentes aspectos como la diversidad geográfica que aporta su situación en distintas regiones de Europa, el refuerzo de a capacidad investigadora, el carácter inclusivo y solidario de Ulysseus, así como su naturaleza multilingüe y multicultural --Ulysseus hablará nueve lenguas--. Además, la decisión de ampliar la alianza con dos nuevos socios añadirá más valor a Ulysseus.

El rector de la Universidad de Sevilla ha explicado que "estamos preparando un nuevo escenario en el que consolidaremos nuestra estructura, así como nuestros programas y actividades". De este modo, "no hemos tenido ninguna duda de que queríamos aumentar la familia de Ulysseus".

"Estamos muy contentos de dar la bienvenida a la Universidad de Münster y la Universidad de Montenegro. Ambas están cumpliendo nuestras expectativas y nuestras esperanzas", ha concluido Castro.

UNIVERSIDADES DE MÜNSTER Y DE MONTENEGRO

La Universidad de Münster tiene su sede en la localidad del mismo nombre, en Alemania, y es una de las universidades integrales más grandes del país, con 44.500 estudiantes, 7320 empleados a tiempo completo y 15 facultades. La institución académica está desarrollando una investigación interdisciplinaria y de vanguardia en la enseñanza --a medida que los estudiantes aprenden a través de la investigación--.

En cuanto a la investigación de vanguardia, algunas áreas de especialización son la religión y la política, la dinámica celular, las matemáticas, la investigación en baterías y las nanociencias. Los valores de la Universidad de Münster radican en la inclusión, la diversidad, la igualdad de género y la investigación.

"Estamos ansiosos por unirnos a Ulysseus, no solo por el bien de la estrategia de internacionalización de nuestra propia Universidad. Dará como resultado una mayor movilidad para toda la comunidad universitaria que comprende estudiantes, investigadores y personal. Juntos, fortaleceremos nuestros ecosistemas locales y los transferiremos en sus múltiples dimensiones por toda Europa", ha explicado el rector de Münster, Johannes Wessels.

Por otra parte, la Universidad de Montenegro tiene su sede en Podgorica y es la institución de educación superior, científica y artística más antigua y más grande del país. Es una universidad pública integral activa en investigación con más de 21.000 estudiantes y 20 facultades. Su valores "radican en la excelencia académica, la autonomía, la creatividad y la libertad de crear".

Vladimir Bozôvic, su rector, espera que esta unión "mejore su competitividad internacional y eleve su perfil como una universidad intensiva en investigación, reconocida en el Espacio Europeo de Educación Superior e incluso más amplio". Tal como lo describió, esta colaboración "ofrecerá a sus estudiantes y personal mejores oportunidades para establecer contactos dentro de Europa y más posibilidades de participación en proyectos de investigación interdisciplinarios".

EVENTO DE ULYSSEUS EN BRUSELAS

La comunidad de Ulysseus --representantes, personal, investigadores y estudiantes-- se ha dado cita en Bruselas este 16 de diciembre para presentar los principales logros de la alianza y recibir a los dos nuevos miembros de la alianza. En este encuentro, la Universidad de Münster y la Universidad de Montenegro han sido recibidos por los demás miembros de la alianza, a la que se incorporarán en la próxima fase.

Además, representantes de instituciones de educación superior, la Comisión Europea y la comunidad Ulysseus han participado en dos mesas redondas. Durante la primera, 'Estrategia Europea de Universidades y Nueva Agenda de Innovación: contribución a la iniciativa de Universidades Europeas', los participantes han debatido sobre las expectativas de las instituciones europeas y las universidades en torno a la contribución de las Universidades Europeas al logro de la Estrategia Europea de Universidades y la nueva Agenda Europea de Innovación. El evento se ha cerrado con una segunda mesa redonda, sobre 'El papel de las universidades en los Ecosistemas Regionales de Innovación'.

Ulysseus es una de las 44 Universidades Europeas seleccionadas por la Comisión Europea para convertirse en las universidades del futuro. Liderada por la Universidad de Sevilla, junto con otras cinco universidades europeas y la Haaga-Helia University of Applied Sciences. El proyecto permitirá a estudiantes, investigadores y graduados moverse libremente entre universidades, desarrollar prácticas profesionales en empresas e impulsar proyectos de investigación de alto impacto.