UPA Sevilla rechaza el acuerdo europeo que "impulsa las importaciones" de arroz y "amenaza" al sector

SEVILLA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de UPA Sevilla, Verónica Romero, ha criticado el preacuerdo alcanzado entre la Comisión Europea y el Parlamento Europeo que establece un umbral de 562.000 toneladas para activar la cláusula de salvaguarda frente a las importaciones de arroz de terceros países y lo ha calificado de "indigno".

En una nota emitida por UPA, Romero ha advertido de que con este límite, la cláusula "no servirá para nada, porque antes de que se active, el sector ya estará hundido". La dirigente agraria considera que el acuerdo favorece las masivas importaciones procedentes de países como China, India, Vietnam o Bangladesh, poniendo en riesgo a las explotaciones procedentes de Sevilla, que producen de manera "mucho más sostenible, sin utilizar productos fitosanitarios, con mayor calidad y seguridad alimentaria".

"Nuestros arroceros cumplen las normas establecidas, precisamente, por una Unión Europea que ahora se quiere saltar todo, ya que facilita la entrada masiva de arroz de países donde no tienen una regulación tan potente como aquí, por ejemplo en ese uso de fitosanitarios que, en España, están prohibidos", ha enmarcado la portavoz.

Asimismo ha añadido que, a su juicio, "es inaudito" que Europa, en lugar de "proteger el sector", establezca acuerdos que "lo perjudican y lo hunden". "Bruselas debe apostar por la producción propia y alimentos de calidad, en lugar de favorecer intereses de otros países", ha subrayado Romero.

La organización también ha enmarcado que la "falta de normativa" sobre el etiquetado del origen de los alimentos impide que los consumidores puedan elegir con información, y ha hecho un llamamiento a los partidos europeos para que no ratifiquen este preacuerdo y respalden acciones de rechazo a la medida.