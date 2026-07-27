La UPO acerca a especialistas y estudiantes a la investigación de las minas de agua romana de Carmona (Sevilla)

Los alumnos del curso 'Introducción a la Espeleoarqueología aplicada: el estudio de las minas de agua' junto a los directores del curso Juan Manuel Román y Miguel Ángel Carranco y el concejal de Patrimonio Histórico de Carmona, Ramón Gavira - UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

CARMONA (SEVILLA), 27 (EUROPA PRESS)

El suelo de Carmona conserva uno de los patrimonios arqueológicos más singulares y menos conocidos de Andalucía. A varios metros de profundidad, una extensa red de minas de agua excavadas hace casi dos mil años sigue documentando cómo los romanos captaban, conducían y gestionaban un recurso esencial para la vida de la ciudad. Este legado subterráneo, "prácticamente invisible para quienes pasean hoy por sus calles", constituye el eje de la séptima edición del curso 'Introducción a la Espeleoarqueología aplicada: el estudio de las minas de agua. José Millán Naranjo in memoriam', que ha comenzado este martes en el marco de la 24ª edición de los Cursos de Verano de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) en Carmona.

En un comunicado, la UPO ha destacado que el curso está dirigido por el arqueólogo municipal de Carmona, Juan Manuel Román y combina formación teórica de la mano de profesores de la Asociación Andaluza de Exploraciones Subterráneas (AEES), con trabajo de campo en el interior de estas estructuras hidráulicas, lo que permite ofrecer al alumnado una experiencia "poco habitual incluso para profesionales de la Arqueología".

Durante tres jornadas, los participantes aprenderán las técnicas específicas que permiten documentar, estudiar y conservar estos elementos patrimoniales. En el acto de presentación del curso han participado el concejal de Cultura, Patrimonio Histórico y Turismo del Ayuntamiento de Carmona, Ramón Gavira, así como los directores del mismo.

Las minas de agua de Carmona constituyen uno de los conjuntos de ingeniería hidráulica romana "más singulares conservados en Andalucía". Excavadas directamente en la roca, estas galerías permitían interceptar los acuíferos y conducir el agua mediante un sistema de pozos y canales que abasteció a la ciudad durante siglos. Muchas de ellas permanecieron olvidadas durante generaciones y solo en los últimos años han comenzado a estudiarse de manera sistemática debido al trabajo conjunto del Servicio Municipal de Arqueología y de la AAES.

El curso nace, según añade el comunicado, de esa experiencia investigadora, ya que las exploraciones desarrolladas desde 2016 han permitido localizar, documentar y cartografiar una compleja red subterránea que ha revelado hasta qué punto el subsuelo de Carmona conserva un patrimonio "todavía poco conocido".

Por ello, ha sido necesario desarrollar una metodología específica que combina técnicas propias de la arqueología con procedimientos de progresión vertical y exploración espeleológica, que ahora se trasladan al alumnado durante las sesiones prácticas con el material necesario proporcionado desde la organización.

Así, los participantes realizarán ejercicios de progresión vertical con cuerda y accederán al interior de algunas de estas minas para conocer de primera mano cómo se documentan sus estructuras, cómo se registran los datos arqueológicos y cuáles son las medidas de seguridad imprescindibles para trabajar en espacios subterráneos.

Más allá del interés científico, los responsables del curso han destacado la importancia de conservar unas infraestructuras que permiten comprender "cómo las sociedades antiguas resolvían un recurso tan esencial como el abastecimiento de agua". En una época marcada por los desafíos relacionados con la sostenibilidad y la gestión de los recursos hídricos, estas obras de ingeniería ofrecen también una "valiosa oportunidad" para reflexionar sobre el aprovechamiento del territorio y la capacidad técnica alcanzada por las civilizaciones del pasado, ha expresado la UPO.

LA CIUDAD DE CARMONA SIGUE OFRECIENDO NUEVOS HALLAZGOS ARQUEOLÓGICOS

En este sentido, la actividad se desarrolla en una ciudad que continúa ofreciendo nuevos hallazgos arqueológicos, según los expertos. Carmona, con más de cinco mil años de ocupación ininterrumpida, sigue revelando testimonios de "prácticamente todas las etapas históricas", desde la Prehistoria hasta la época contemporánea. Sus excavaciones recientes demuestran que el potencial arqueológico del municipio está "lejos de agotarse" y consolidan a la ciudad como un "punto neurálgico" de investigación patrimonial de España.

Además, el curso rinde homenaje a José Millán Naranjo, quien fue uno de los grandes impulsores del estudio de las minas de agua de Carmona y una figura de referencia de la espeleología andaluza, aparte de codirector durante varias ediciones de este curso de verano, junto a Juan Manuel Román. "Su trabajo contribuyó de forma decisiva al conocimiento y protección de este patrimonio subterráneo", formando además a numerosos especialistas que continúan desarrollando hoy esa labor.

De esta forma, el curso se celebra del 27 al 29 de julio en modalidad presencial y será el que cierre la 24 edición de los Cursos de Verano de la UPO en su sede de Carmona (Rectora Rosario Valpuesta). A través de una combinación de teoría y práctica, ofrece una aproximación especializada a una disciplina todavía poco conocida, pero esencial para descubrir, documentar y preservar uno de los patrimonios más singulares que esconde el subsuelo de Carmona.