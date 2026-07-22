La UPO forma a arqueólogos en las termas romanas de Carmona

Alumnos de la 19ª edición del curso 'Arqueología de campo', ofrecido en el marco de los cursos de verano de la UPO en Carmona, realizan trabajos tutorizados en la excavación de las termas romanas del municipio - EUROPA PRESS

CARMONA (SEVILLA), 22 (EUROPA PRESS)

La Universidad Pablo de Olavide (UPO), con motivo de los cursos de verano que lleva a cabo en su sede de Carmona (Rectora Rosario Valpuesta), ha trasladado en colaboración con la Delegación de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento del municipio a los alumnos de la 19ª edición del curso 'Arqueología de campo' desde las aulas al yacimiento de termas romanas situado en el casco histórico del municipio. Una ocasión que permite a los alumnos trabajar en uno de los nuevos puntos de interés patrimonial de Carmona.

En concreto, los participantes de la presente edición se implican directamente con los trabajos científicos que se desarrollan en la plaza Julián Besteiro, un enclave estratégico que ha revelado distintos puntos arqueológicos de relevancia en Carmona, según ha comunicado la UPO en una nota de prensa. Los trabajos de excavación desarrollados en los últimos años y liderados por el arqueólogo municipal y director del curso, Juan Manuel Román, han identificado este edificio termal que cuenta con numerosas construcciones.

Así pues, la labor de Román al frente del curso pasa por aproximar a los alumnos a la realidad de la práctica profesional de la Arqueología y de forma autorizada, llevar a cabo trabajos en zonas específicas de cara al proyecto de restauración promovido por el Ayuntamiento de Carmona. "Queremos asegurarnos de que no aparezcan sorpresas de última hora que obliguen a modificar la obra civil en curso", ha explicado Román.

De esta forma, el aprendizaje contempla desde la documentación y clasificación de los elementos arqueológicos con interés de preservación hasta la limpieza e inventario técnico de materiales, así como el conocimiento de las técnicas y metodologías de excavación. "Vamos excavando desde las capas más altas, que son las más actuales, para descender y alcanzar el nivel del resto del yacimiento", ha señalado la alumna Lourdes Jiménez.

En este sentido, las actuaciones tutorizadas por Román se centran en seguir documentando partes del yacimiento. "Estamos perfilando las zonas cercanas a los muros para poder delimitar hasta dónde llegaba el edificio", ha indicado José Manuel Gómez, otro de los alumnos. De esta forma, el arqueólogo municipal espera "seguir contextualizando los restos arqueológicos", algo que quedó evidenciado en la última edición del curso, donde encontraron una zona anexa a las piscinas y que podría indicar los límites del antiguo edificio.

Por otro lado, también ultiman algunas zonas del yacimiento para su posterior preservación, como ha expresado Antonio Benítez, uno de los alumnos, al comentar que "hay elementos aislados, como un pilar, que tapamos con tierra para favorecer su preservación mientras se realizan los trabajos". En otras ocasiones, también despejan y limpian las zonas ya excavadas para registrar gráficamente los avances. "Hemos encontrado varios 'tubuli fittili', que son piezas de cerámica destinadas a la cubierta abovedada de las salas calefactadas", ha comentado Jiménez.

VARIOS PERIODOS HISTÓRICOS DOCUMENTADOS

Este espacio de carácter singular ha permitido a los investigadores documentar una secuencia histórica que se extiende desde la Prehistoria y la época romana hasta las fases medievales, modernas y actuales. No obstante, la construcción de mayor singularidad está constituida por unas termas públicas romanas edificadas originalmente bajo el mandato del emperador Augusto.

Cerca del siglo II d.C., las termas cayeron en desuso e incluso sus materiales más nobles fueron expoliados para construcciones posteriores. No obstante, la zona continuó albergando otras funciones durante el periodo medieval islámico, como tres silos destinados al almacenamiento de cereal. De hecho, también se ha podido constatar la existencia de otro silo datado en la Edad del Cobre.

Uno de los hallazgos más destacados ha sido el sistema hidráulico del que se abastecían las termas, cuya agua provenía de una mina subterránea. La infraestructura fue construida cuando se urbanizó esta zona de Carmona y presenta "un estado de conservación excepción", según los expertos. Su uso se prolongó hasta fechas más recientes, llegando a formar parte de pocos de agua de abastecimiento del desaparecido convento de San José, en el siglo XVII.

A pesar de que las clases cuentan con un destacado componente práctico, el curso también contempla sesiones teóricas de la mano de los arqueólogos del Ayuntamiento de Carmona, ofrecidas por un profesorado "con mucha experiencia y conocimientos en el área", como han manifestado los alumnos consultados. Los temas abordan la estratificación arqueológica, los requisitos administrativos para estas intervenciones, el uso de detectores de metales en las excavaciones como herramienta complementaria.

ALUMNOS CON INTERÉS EN LA ARQUEOLOGÍA

El alumnado, compuesto por una docena de estudiantes, es un grupo caracterizado por su interés en la Arqueología y que resaltan la oportunidad de aprendizaje en una intervención. El curso, que está dirigido hacia alumnos de las facultades de Humanidades e Historia, también ha acogido a profesionales dedicados a la Lingüística, la Sociología o la Medicina.

Entre sus motivaciones, los alumnos han resaltado el carácter práctico del curso, así como la tutorización de la mano de expertos. "A mi todo lo que tiene que ver con el patrimonio y la Historia me encanta, así que cuando supe de este curso me apunté", ha admitido uno de los alumnos. Otros han valorado la experiencia de conocer los métodos y técnicas de investigación empleadas por los arqueólogos del municipio.

"Este es mi cuarto año y vengo de Madrid para participar en el curso", ha explicado Pedro Prieto, uno de los más veteranos del grupo, quien ha incidido en la ocasión singular para participar en un proyecto de carácter complejo, al reunir restos de diversas épocas históricas. "Este año entro a la Universidad en el Grado de Arqueología y he decidido matricularme para comprobar cómo es el trabajo en la vida real", ha manifestado Blanca Molinero, una de las alumnas más jóvenes.

PROYECTO DE MUSEALIZACIÓN EN LAS TERMAS

Las tareas en el yacimiento de las termas romanas, tutorizadas por Román, poseen un carácter preventivo y se contextualizan en la campaña actual del Ayuntamiento de Carmona para trasformar la Plaza de Julián Besteiro. La entidad local ha planteado un proyecto de remodelación para integrar los restos arqueológicos en el conjunto urbano, a la vez que se sume al circuito patrimonial de la ciudad.

Según Román, el proyecto de obras pretende musealizar el conjunto y hacerlo visible para la ciudadanía y los visitantes. Por ende, encima de los restos se alzará una estructura techada y también se incluirán paneles informativos con recreaciones de las termas de la época que estuvieron en funcionamiento. "Aunque el conjunto se conserva bien, para los visitantes resulta difícil imaginar cómo fue ese espacio, así que estamos elaborando un proyecto de musealización y también estamos diseñando maquetas tridimensionales", ha confirmado.

El arqueólogo municipal también ha considerado que "Carmona es el lugar ideal para la realización del curso" ya que la ciudad se superpone sobre un "yacimiento extraordinario", por lo que se pueden documentar restos "de los cinco mil años de ocupación de este sitio". Es por ello que Román ha asegurado que el yacimiento urbano "no está para nada agotado", ya que "en 40 años de sondeos apenas se ha descubierto un 1 por ciento de la superficie urbana".

Un hecho que augura más ediciones para esta iniciativa impulsada por la UPO en colaboración con el Ayuntamiento, la candidatura de la ciudad a su Declaración como Patrimonio Mundial y el Museo de la Ciudad. Las clases, que comenzaron el lunes 13 de julio con la inauguración del curso, se extenderán hasta el próximo 25 de julio, cuando los alumnos concluirán las clases con una visita guiada a la Puerta de Sevilla y el Museo de la Ciudad.