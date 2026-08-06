Urbanismo de Sevilla abre consulta pública para ordenanza de toldos para "ampliar y agilizar su instalación"

Archivo - Imágenes de la Avenida de la Constitución de Sevilla luciendo los primeros toldos instalados e agosto de 2025. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, ha iniciado el procedimiento de consulta pública previa para la elaboración de una nueva modificación de la Ordenanza Reguladora de Obras y Actividades, con el objetivo de establecer un marco normativo que agilice y ordene la instalación temporal de toldos sobre las vías públicas de la ciudad como medida de adaptación frente al cambio climático y las altas temperaturas.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, hasta el 30 de septiembre de 2026, ciudadanos, entidades, colegios profesionales, asociaciones y cualquier persona interesada podrán presentar opiniones, sugerencias y aportaciones que contribuyan a definir el contenido de la futura ordenanza, tanto a través del correo electrónico habilitado por la Gerencia como mediante los cauces previstos en la legislación administrativa.

En este sentido, la futura regulación contempla que estas instalaciones tengan un diseño estético y un sistema de montaje reversible, garantizando su integración en el paisaje urbano y el respeto al patrimonio de la ciudad.

Con esta ordenanza, la administración local busca "simplificar y agilizar" los trámites para la instalación de toldos, de forma que la sombra pueda ganar terreno en el espacio público "con mayor rapidez y en más calles", sin renunciar a la calidad urbana ni a la protección del entramado histórico de Sevilla.

Asimismo, la consulta pública se desarrolla en cumplimiento del artículo 133 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con el propósito de fomentar la participación ciudadana en la elaboración de las normas municipales.

Esta iniciativa responde a la necesidad de mejorar el confort térmico en el espacio público, favoreciendo la creación de amplias zonas de sombra que reduzcan la exposición directa al sol, contribuyan a rebajar la temperatura en calles y plazas, y hagan más habitable la ciudad durante los meses de mayor calor.

Así, Urbanismo ha defendido que la futura regulación supondrá "un avance en la adaptación de Sevilla al cambio climático", reforzando la habitabilidad de sus espacios públicos y promoviendo soluciones que permitan compatibilizar la protección frente al calor con la conservación del paisaje urbano y del patrimonio histórico de la ciudad.