La US aprueba la liquidación de 2025 con un déficit de 14,8 millones por incremento de costes de plantilla

Archivo - Fachada del Rectorado (Universidad de Sevilla). - EDUARDO BRIONES - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla (US) ha aprobado por 37 votos a favor, cinco noes y una abstención la liquidación del ejercicio presupuestario de 2025. La Gerencia de la US ha detallado la auditoría externa del ejercicio 2025, que ha arrojado un déficit de 14,8 millones de euros. La auditoría apunta a las subidas salariales del sector público aprobadas por el Gobierno central --aumento del gasto en plantilla de casi un 7% y unas transferencias de la Junta que "no se acompasan con este crecimiento"--; el encarecimiento de los suministros y a las infraestructuras que está acometiendo la US.

El presupuesto inicial de 2025 fue de 634,4 millones de euros y el ejercicio cerró con un "déficit presupuestario ajustado" de 14,8 millones. La situación de la Universidad de Sevilla se agrava porque no dispone de remanentes de tesorería de libre disposición con los que compensar este desequilibrio. La Gerencia ha insistido en que la profusión de datos de la auditoría y la transparencia de la misma no puede convertirse en "algo contraproducente" de manera que se acabe "alarmando".

Entre las voces contrarias a aprobar las cuentas de 2025, miembros del sector D han destacado la de sectores que han argumentado que "no podemos validar unas cuentas" que son consecuencia de la "infrafinanciación" de la Administración autonómica. A este particular, la rectora ha replicado que "no estamos votando si estamos a favor o en contra de unas cuentas; o si estamos a favor o en contra de la financiación autonómica. Estamos votando un informe técnico externo que refleja fielmente las cuentas" de la institución.

El déficit no es exclusivo de la Universidad de Sevilla. Las universidades públicas de Andalucía han cerrado el ejercicio presupuestario de 2025 con un déficit superior a los 57 millones de euros. Una situación que achacan, fundamentalmente, a que la financiación que reciben de la Junta de Andalucía para abordar los pagos del capítulo 1 --gastos de plantilla-- no cubre los costes, que se han disparado en los últimos años.

Por universidades, en el caso de la Universidad de Sevilla (US), el déficit es de 14,8 millones de euros; en la Pablo de Olavide (UPO), 2,542; en Málaga (UMA), 18,8; en Cádiz (UCA), 4,4; en Jaén (UJA), 2,3; en Córdoba (UCO), 4,4; en Granada (UGR), 5,03; en Huelva (UHU), 1,8; y en Almería (UAL), 3,4 millones, según los datos hechos oficiales por los rectorados y recabados por Europa Press.

Además de las auditorías que las universidades hacen todos los años, el sistema andaluz y la Junta de Andalucía pactaron la realización de un estudio pormenorizado universidad por universidad sobre los gastos de personal a fin de ajustar el modelo de financiación aprobado por unanimidad. El cambio de Gobierno mantiene esta medida en punto muerto. Será el consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación, Jorge Paradela, el que tenga que abordar este asunto.