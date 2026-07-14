La US cierra las cuentas de 2025 con un déficit de 14,8 millones por gastos de personal e infraestructuras

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SEVILLA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) ya tiene el informe del auditor con el cierre de las cuentas de 2025 y el resumen es que el año pasado la institución académica terminó el ejercicio económico con un déficit de 14,8 millones de euros. La auditoría apunta a las subidas salariales del sector público aprobadas por el Gobierno central; el encarecimiento de los suministros y a las infraestructuras que está acometiendo la US.

Así lo confirman diversas fuentes académicas a Europa Press, que apuntan a que este informe del auditor viene a constatar que la situación económica no es fruto de un "problema puntual", sino de "un desequilibrio que afecta al funcionamiento ordinario". El presupuesto inicial de 2025 fue de 634,4 millones de euros y el ejercicio cerró con un "déficit presupuestario ajustado" de 14,8 millones. La situación de la Universidad de Sevilla se agrava porque no dispone de remanentes de tesorería de libre disposición con los que compensar este desequilibrio.

Las diferentes fuentes consultadas argumentan que la subida en el capítulo de personal responde a cuestiones que la Universidad "debe aplicar", por lo que el déficit no se debería a una circunstancia exclusiva de la Universidad de Sevilla. "Forma parte de un problema estructural que se ve agravado en el caso de la US por su tamaño, su plantilla y sus obligaciones patrimoniales".

La Universidad de Sevilla ya ha puesto en marcha medidas de "contención, racionalización y priorización" a través de un Plan de Eficiencia Organizativa para la Sostenibilidad Presupuestaria --cifrado en 16 millones de euros-- para "recuperar progresivamente el equilibrio económico". La prioridad de este ajuste es hacerlo "sin deteriorar la docencia, la investigación, la transferencia, los servicios al estudiantado ni las condiciones de trabajo de la comunidad universitaria".

Además de esta auditoría que las universidades hacen todos los años, el sistema andaluz y la Junta de Andalucía pactaron la realización de un estudio pormenorizado universidad por universidad sobre los gastos de personal a fin de ajustar el modelo de financiación aprobado por unanimidad. El cambio de Gobierno mantiene esta medida en punto muerto. Será el consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación, Jorge Paradela, el que tenga que abordar este asunto.