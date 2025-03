US y Google ofrecen a la comunidad universitaria herramientas más avanzadas en IA para potenciar el aprendizaje

SEVILLA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla y Google han cerrado un nuevo acuerdo de colaboración destinado a proporcionar a la comunidad universitaria el acceso a las herramientas más avanzadas de 'Google Workspace for Education'.

Según ha informado la US en una nota, como parte del paquete de herramientas educativas, se incluyen adicionalmente Gemini y Notebook LM. Este acuerdo estratégico, generado en el seno de la Cátedra US-Google de IA y Sostenibilidad, busca "fomentar la innovación, mejorar la productividad y potenciar el aprendizaje en el entorno corporativo de la Universidad de Sevilla, más seguro y privado", han destacado.

A través de esta alianza, profesores, investigadores y personal técnico de gestión y administración y servicios de la Universidad de Sevilla ya pueden beneficiarse de una gama de herramientas de Google Workspace for Education --Google Drive, documentos, hojas de cálculo o presentaciones--. El alumnado de la US también podrá acceder a estas herramientas en los próximos días. Además, tendrán a su disposición Gemini, el modelo de inteligencia artificial de Google multimodal, que permite comprender, operar y combinar diferentes tipos de información, incluyendo texto, código, imágenes, audio y vídeo.

Además contarán con NotebookLM, una herramienta que "ayuda a explorar y comprender información compleja", para extraer de ella nuevas claves permitiendo cargar distintas fuentes, como las notas sobre un tema de investigación, transcripciones de entrevistas o documentos corporativos y en un instante se convierte en un experto en ese material concreto. La herramienta facilita la generación de archivos de audio, en base al contenido que se ha incluido.

Google Workspace for Education, dentro del entorno corporativo de la Universidad de Sevilla, proporciona un entorno seguro y privado para el uso de todas las herramientas, garantizando la protección y confidencialidad de la información. La plataforma cumple con los más altos estándares de seguridad y privacidad --cuenta con el ENS categoría alta--, lo que permite a los usuarios utilizar las herramientas con confianza y tranquilidad.

Este acuerdo de colaboración representa "un paso importante en el compromiso de la Universidad de Sevilla y Google de promover la innovación y el desarrollo tecnológico en el ámbito académico", han destacado desde el centro universitario. Se espera que la implementación de estas herramientas tenga un impacto significativo tanto en los ámbitos docentes, investigadores y de gestión de la universidad.

Finalmente, en el acto de firma del acuerdo han estado presentes el rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro; el director de Educación de Google para España, Portugal y Andorra, Gonzalo Romero Garnica; la vicerrectora de Transformación Digital de la US, Mª Isabel Hartillo; la vicerrectora de Análisis y Planificación Estratégica de la US, Mª del Carmen Barroso; el director del Secretariado de Planificación Estratégica y Control de Gestión de la US, Ignacio Castro; y el director del Secretariado de Transformación Digital de la US, Francisco de Asís Gómez.