La US inagura las jornadas sobre mecánica cuántica: "El ordenador cuántico permitirá trabajos inimaginables"

SEVILLA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) ha inaugurado unas jornadas para conmemorar el centenario de la mecánica cuántica, en las que tienen prevista su participación expertos internacionales de gran prestigio. En el grupo de profesores de diferentes departamentos de la US que ha organizado el evento se encuentra Francisco Barranco, profesor del Departamento de Física Aplicada III, que apunta que ese futuro pasará por el ordenador cuántico que, según indicado, "permitirá hacer trabajos inimaginables".

"Ese ordenador --ha explicado su compañero de departamento Pedro Pérez, en una nota de prensa-- está ahora mismo en construcción y ya existe uno en Barcelona, que hará posible resolver problemas que a un ordenador actual llevaría miles de años de computación". No obstante, todavía "no existen ordenadores cuánticos comerciales, ya que antes es necesario sortear muchos problemas técnicos, como la llamada 'decoherencia', que hace que el comportamiento cuántico del ordenador se pierda por su interacción con el entorno", ha comentado. No en vano, requiere estar bien aislado y mantener una temperatura extremadamente baja para funcionar.

Así, la US ha indicado que "de todo ello se hablará en las Jornadas sobre el 'Año Internacional de la Cuántica', de los frutos de esta ciencia en el desarrollo tecnológico actual y futuro, abarcando áreas como la astrofísica, la tecnología nuclear, los nuevos materiales, la química, la computación, la electrónica, las comunicaciones, la biología y las matemáticas, entre otras". El evento se extenderá a lo largo del año 2025, y contará con un total de 16 charlas, dirigidas principalmente a estudiantes, profesorado, investigadores y el público interesado en la cultura científica.

PONENTES DE RECONOCIDO PRESTIGIO

Entre los ponentes se encuentran investigadores de reconocido prestigio en alguno de los campos relacionados con la ciencia y la tecnología cuántica, tales como Leni Bascones del Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid, que ha ofrecido la conferencia inaugural, Alba Cervera-Lierta de Barcelona Supercomputing Center, Cécilia Lancien del Institut Fourier; el CEO de Kipu Quantum, Enrique Solano; Alfonso Tello de Hispasat Madrid, entre otros.

Finalmente, la US ha detallado que la iniciativa ha sido impulsada por los departamentos de Física Aplicada III, Física Atómica Molecular y Nuclear, Física Aplicada II, Química Física, Física de la Materia Condensada, Electrónica y Electromagnetismo, Álgebra, Filosofía y Lógica y Filosofía de la Ciencia y cuenta con el apoyo institucional de los respectivos centros y de la propia Universidad de Sevilla, a través de los Vicerrectorados de Investigación y de Proyección Internacional e Internacionalización.