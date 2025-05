La US ofrecerá en verano servicio de canguro a familias con menores de 16 años para facilitar la conciliación

SEVILLA 1 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) va a ofrecer a la comunidad universitaria un nuevo servicio para facilitar la conciliación en verano a familias con menores de 16 años a su cargo. El servicio incluye desde el cuidado personal y apoyo por parte de monitores en el domicilio particular del usuario hasta la inscripción en actividades ya existentes en la US que favorecen la conciliación, caso de guarderías, campamentos y ludotecas. El servicio estaría operativo durante tres meses y hasta el 30 de septiembre de 2025.

En la licitación del contrato publicada por el Servicio de Atención a la Comunidad Universitaria (SACU) de la US consultada por Europa Press, se explica que el programa Concilia Menores, que así se denomina, es "una prestación del Vicerrectorado de Servicios Sociales, Campus Saludable, Igualdad y Cooperación de la Universidad de Sevilla, a través del SACU, desarrollado con el apoyo de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad con fondos del Plan Corresponsables del Ministerio de Igualdad del Gobierno de España".

Concilia Menores incluye "un conjunto de tareas dirigidas a proporcionar cuidado personal y acompañamiento a niños para dar respuesta a las necesidades de conciliación y de apoyo familiar". Se trata pues de "un servicio personalizado a la familia" que se enfoca en dos programas "bien diferenciados". En primer término, está la atención en el domicilio familiar, con "un carácter temporal, sujeto a seguimiento para su mejor adaptación a la evolución familiar atendiendo también a las necesidades específicas derivadas de menores con discapacidad".

En segundo lugar están las instalaciones propias de la Universidad de Sevilla que permite la inclusión en los servicios de conciliación de la vida familiar y laboral de los menores con discapacidad. En el caso de la prestación directa a las familias, el servicio incluye, cuidado en casa, apoyo a los menores con necesidades educativas especiales, acompañamiento en desplazamientos, traslado o recogida del colegio, ludotecas y actividades extraescolares, apoyo en circunstancias sobrevenidas y atención en grupo a niños de distintas familias.

Para las prestaciones indirectas, el servicio ofrecerá la gestión de la inscripción en programas de conciliación en instalaciones propias de la Universidad de Sevilla (ludoteca, campamentos, guarderías); habilitación de espacios específicos para la atención a la diversidad y casos específicos de necesidades educativas especiales en instalaciones propias de la Universidad de Sevilla y gestión de inscripción en servicios complementarios a estos programas, así como los traslados.

El ámbito territorial del Concilia Menores será el de Sevilla capital y área metropolitana. Con carácter general, el servicio se prestará, de lunes a viernes de 7,00 a 22,00 horas y el sábado de 7,00 a 15,00 horas. Durante el horario de prestación del servicio (de 7,00 a 22,00) estarán cubiertas todas las funciones derivadas de la prestación de este servicio, incluidas las de coordinación. "El adjudicatario tendrá que asegurar la disponibilidad de personal en las horas de mayor concentración del servicio, con el fin de afrontar la cobertura de la demanda", especifica el pliego de licitación.

Con carácter "excepcional" se podrán realizar servicios con horarios especiales (precio como festivo) cuando lo determine la Universidad de Sevilla y responda a situaciones necesarias. La "intensidad de la prestación por usuario del servicio vendrá definida por la Universidad, no pudiendo sobrepasar las 25 horas, excepto en aquellos casos debidamente justificados mediante informe emitido por la institución académica.

La entidad adjudicataria debe comprometerse a cubrir las ausencias de su personal por vacaciones u otras eventualidades. Los periodos de vacaciones y los permisos a que tenga derecho el personal de las entidades adjudicatarias no eximen del cumplimiento de la prestación de los servicios por parte de las entidades ni de las ratios definidas. La entidad comunicará cambios a la Universidad de Sevilla y al usuario con una antelación mínima de 24 horas, "salvo situaciones imprevistas", a fin de "evitar negligencias" en la prestación del servicio y presentará un protocolo de reemplazo para procurar el menor número de cambios de auxiliar, "dado que se trata de menores la estabilidad de los auxiliares es muy importante".