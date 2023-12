La US (Sevilla) hará pública esta semana su propuesta de nuevos grados con la internacionalización y la IA como pilares

SEVILLA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) hará pública esta misma semana su propuesta de nuevos grados en virtud al nuevo Decreto de Ordenación de Enseñanzas aprobado por la Junta de Andalucía. Una propuesta que tendrá muy presente cumplir con la exigencia de la "viabilidad económica" y que tendrá "dos focos": la internacionalización de la oferta universitaria y su carácter "colaborativo" con el resto de universidades andaluzas, así como estudios de Inteligencia Artificial.

Así lo ha anunciado el rector de la US, Miguel Ángel Castro, en un encuentro informativo este martes con los medios de comunicación, en el que ha insistido en que la nueva propuesta formativa de la Hispalense será una "transformación" de lo ya existente, por ejemplo en titulaciones como las de la Facultad de Filología, e incluirá "estudios" relacionados con la Inteligencia Artificial.

Sobre el nuevo decreto de Ordenación de Enseñanzas, para el que finalmente la Junta de Andalucía ha dado hasta el próximo mes de febrero para "hacer modificaciones" a la propuesta que se presente en este mes de diciembre, tal y como se fijó de plazo, Castro ha expresado la "dificultad importante" que entraña su aplicación, especialmente, en lo referente a los costes, ya que, según su valoración, se impone practicamente que sea "a cero".

La propuesta que se conocerá esta misma semana parte de un análisis previo de los 26 centros de la US sobre el "estado de salud de sus titulaciones", en palabras del rector, que aunque ha reconocido que hay grados que "no cubren" toda la oferta de plazas --la citada Filolofía y Finanzas y Contabilidad, según ha citado--, también ha recalcado que la tasa de ocupación de las plazas es del 99,54%. La US concentra el 29% del total de primeras solicitudes, con 22.576 de las más de 78.000 que se registran en el sistema universitario público andaluz.

En relación con el futuro de las ingenierías, y en especial de la Escuela Superior de la Cartuja, Miguel Ángel Castro ha reconocido que hace falta incrementar las plazas, un extremo que, no obstante, ha supeditado a que haya "más recursos" económicos y de espacio. Sobre esto último, ha confirmado que "estamos trabajando" en un "repaso urbanístico" con el Ayuntamiento de Sevilla para "poder crecer" en el Parque Científico Tecnológico. "Ha sido sensible", ha enfatizado el rector en alusión a la actitud que ha encontrado en el nuevo alcalde de la ciudad, el 'popular' José Luis Sanz.

SOBRE LAS UNIVERSIDADES PRIVADAS

Sobre la aprobación y puesta en marcha de nuevas universidades privadas --dos ya aprobadas por el Parlamento y dos más en trámite--, el rector de la Hispalense ha sostenido que las universidades públicas han hecho lo que está dentro de "nuestras competencias", aludiendo a los informes y pronunciamientos oficiales "desfavorables" y apuntando a la posibilidad de que cualquier otra medida administrativa sea impulsada por los grupos políticos con representación en la Cámara autonómica. Sobre la impartición del grado de Medicina en la Loyola, sobre lo que ha vuelto a lamentar que "se incumple con la normativa" y con los requisitos exigidos para impartir un nuevo título, Castro ha sido tajante: "Para estudiar allí, hay dos requisitos: no tener nota para hacerlo en la US y dinero para pagárselo".

De cara a la oferta de plazas para el próximo curso en el Grado de Enfermería en el centro adscrito de San Juan de Dios, el rector ha recordado que hay abierto un litigio judicial que aún no se ha resuelto: "Se nos han denegado las medidas cautelares pero esperamos que se nos atienda, porque es inexplicable" la situación, ha manifestado Castro, que ha desvelado que "valoraremos" repetir o no la fórmula usada para este curso 2022/2023. Para este curso, de hecho, la US aprobó "cero" plazas de Enfermería en San Juan de Dios, que expresó primero que quería desascribirse y luego se retractó.

La Junta de Andalucía, desoyendo lo aprobado por el Consejo de Gobierno de la US, dio el visto bueno a una oferta de plazas para primero de Enfermería, lo que llevó a la US entonces a abrir la posibilidad a esos alumnos de pasarse a la pública. A la espera de que se resuelva el litigio --lo que depende de los plazos judiciales--, el rector ha reconocido que "valoraremos" llegado el momento de cerrar la oferta de plazas de 2023/2024 si repetir o no esta misma fórmula.

EL FUTURO MUSEO, UNA NUEVA TIENDA EN EL CENTRO Y RETIRADA DE LA PLACA A FRANCO

En materia cultural, la Universidad de Sevilla tiene "buenas perspectivas" sobre la marcha del proyecto de museo, con dos puntos neurálgicos. El primero de ellos estará ubicado en el Rectorado, donde en 2024 empezarán las obras en las actuales dependencias de la Hermandad de los Estudiantes. La actual tienda de la US se insertará dentro del nuevo espacio museístico y se está trabajando ya para abrir una segunda tienda en el centro de la ciudad. En segundo término, el espacio Santa Clara formará parte de ese eje museístico, para lo que se firmará en breve con el Ayuntamiento un convenio para "definir pormenorizamente" los usos.

El rector de la Hispalense ha confirmado, además, que la US está trabajando en "quitar" la placa dedicada al dictador Franco que aún luce en el patio de la Fábrica de Tabacos donde está ubicada la estatua del fundador de la US, Maese Rodrigo. En las próximas semanas, se reunió la Comisión académica creada con motivo de la primera Ley de Memoria Histórica para adaptarla a la nueva legislación en esta materia a fin de examinar lo hecho hasta ahora y analizar qué pasos quedan por dar para cumplir con la ley.