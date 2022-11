La US (Sevilla) suma ya quince dobles titulaciones internacionales de Grado, la última con la Universidad de Génova

SEVILLA, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla (US) ha aprobado este martes la doble titulación internacional del Grado en Ingeniería Mecánica, adscrita a la Escuela Politécnica Superior, con la Universidad de Génova, así como un nuevo Diploma de Especialización en Derecho a la alimentación en formato telemático. Igualmente, también se ha aprobado la adhesión de la US a la Red de Universidades por la infancia y la adolescencia. La US ya cuenta con quince dobles titulaciones internacionales de Grado tras el visto bueno con Génova,

La doble titulación internacional del Grado en Ingeniería Mecánica con la Universidad de Génova es el cuarto título de doble titulación internacional de la Universidad Europea Ulysseus, la alianza que lidera la Universidad de Sevilla dentro de la iniciativa 'Universidades Europeas', ha explicado la institución académica en una nota de prensa.

Este acuerdo se enmarca en el polo de innovación en Energía, Transporte, Movilidad y Ciudades Inteligentes, coordinado por la US, y permitirá a los estudiantes de Sevilla y Génova obtener el título de grado por ambas universidades. Con esta incorporación, la US ya cuenta con quince dobles titulaciones internacionales de Grado, que unidas a las 61 de Máster hacen de la oferta internacional de la Universidad de Sevilla "una de las más extensas del territorio nacional".

La Universidad de Sevilla también amplía su oferta de títulos propios e incorpora al catálogo un nuevo Diploma de Especialización denominado Diploma de especialización en derecho a la alimentación: marco normativo, indicadores de seguimiento, cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 2, de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas. Para estos estudios, subvencionados por la Oficina de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Sevilla, se ofertan 100 plazas en modalidad telemática.

De otro lado, el Consejo de Gobierno ha aprobado la adhesión de la US a la Red de Universidades por la infancia y la adolescencia. La propuesta de creación de esta red surgió a finales de 2020 en la Universidad Politécnica de Valencia y actualmente son 26 las universidades adheridas. El objetivo que se plantea es trabajar por promoción de los derechos de la infancia y la adolescencia mediante el desarrollo de la investigación, la innovación, la formación, la divulgación y transferencia del conocimiento. Con esta iniciativa se propone también promover y apoyar proyectos que pongan especial atención en los ODS que afectan más directamente a la infancia y adolescencia.

Por último, se ha presentado en el Consejo de Gobierno el Plan de Actuación de la Inspección de Servicios para el curso 2022/23, que incorpora varias líneas de trabajo destinadas a realizar un seguimiento de la calidad de la docencia (control de asistencia a clase del profesorado, publicidad de proyectos docentes y horarios de tutorías y verificación de los desdobles de los grupos de prácticas, entre otros asuntos).

Asimismo, la Inspección analizará la actividad de las Comisiones de Docencia y de los Grupos de Mejora del Personal de Administración y Servicios. Las quejas o denuncias presentadas ante la Inspección por cualquier miembro de la comunidad universitaria serán investigadas al objeto de esclarecer los hechos concurrentes y determinar la posible existencia de responsabilidad disciplinaria.