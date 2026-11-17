El coordinador general de Izquierda Unida (IU) Andalucía y candidato de la formación en Frente Amplio, Toni Valero, en un reparto de propaganda electoral en Sevilla. - FRENTE AMPLIO

SEVILLA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de Izquierda Unida (IU) Andalucía y candidato de la formación en Frente Amplio, Toni Valero, ha defendido este martes la necesidad de reformar el Estatuto de los Trabajadores para que los salarios se actualicen conforme al IPC "de manera obligatoria y universal".

"Nosotros queremos proteger los salarios y el poder adquisitivo de los trabajadores. Y para ello estamos dispuestos a reformar el Estatuto de los Trabajadores, que no haya ningún trabajador que por estar sujeto a un convenio y que ese convenio no le actualice el salario, pueda perder poder adquisitivo", ha afirmado este martes en una atención a los medios en Sevilla.

Valero ha estado acompañando a la candidata por Sevilla de la coalición al Congreso, Engracia Ribera, en un reparto de propaganda electoral en el barrio de la Macarena de la capital andaluza.

"Estamos en un barrio de gente trabajadora, un barrio popular, que como tantos barrios en Andalucía, pues le quita el sueño a la familia lo mismo, que es la carestía de la vida", ha destacado el candidato de IU en la coalición.

En este sentido, Valero ha calificado de "injusto" que haya trabajadores "que le quite el sueño no poder pagar facturas que son facturas imprescindibles como la de ir al dentista o la propia cesta de la compra".

"Esto es así porque hay un sistema injusto, porque hay unos pocos especuladores que están especulando con la vivienda y que están especulando con la cesta de la compra. Unas distribuidoras que suben los precios de los alimentos básicos de una manera indiscriminada poniendo a las familias trabajadoras en la asfixia al final de mes", ha explicado.

Ante esta situación, ha criticado la postura del PP y Vox de "desregular" y ha defendido la necesidad de "intervenir" en los salarios.

"Queremos que la gente trabajadora viva tranquila, que la gente trabajadora pueda dormir tranquila, que no le quite el sueño pagar facturas que son facturas imprescindibles. Nosotros venimos a proteger a la gente trabajadora", ha concluido.

Por su parte, Ribera ha reclamado una bajada del IVA para los servicios veterinarios. Los pañales y las peluquerías, del 21 al 10%. "Son medidas que afectan a las pequeñísimas empresas, a las autónomas y a la mayoría de la población", ha señalado al mismo tiempo que ha destacado que los animales "forman parte de nuestras vidas, no son un lujo y es inaceptable que los servicios veterinarios se sigan pagando al 21%".

"Solo el 39% de las trabajadoras de este país están protegidas por las subidas salariales en los convenios colectivos, de ahí la necesidad de blindarlo. Pero hoy la buena noticia es que vuelve a subir el salario mínimo interprofesional. Se sitúa ya en los 1.286 euros al mes. Algo impensable, un 75% de subida desde el inicio del Gobierno de Coalición", ha remarcado.