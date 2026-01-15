Varios detenidos por delitos contra el patrimonio en una operación de la Guardia Civil en las Tres Mil en Sevilla

Archivo - Un agente de la Guardia Civil, de espalda. - GUARDIA CIVIL - Archivo

SEVILLA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Cádiz ha procedido este jueves, 15 de enero, al despliegue de un dispositivo policial en la barriada de las Tres Mil Viviendas de Sevilla, que ha culminado con la detención de varios individuos acusados de presuntos delitos contra el patrimonio, según han confirmado fuentes del Instituto Armado a Europa Press.

Según ha enmarcado el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, se trata de una actuación conjunta entre la Guardia Civil de Cádiz, la Comandancia de Sevilla y la Policía Nacional, destinada a luchar contra bandas que se dedican al robo con violencia a joyeros y empresarios.

Así, se han practicado un total de nueve entradas y registros domiciliarios en Sevilla capital, incluido el Polígono Sur. Además, se han llevado a cabo registros en zonas como Utrera y Torreblanca, según detallaba el Instituto Armado a esta agencia.

Dado que la operación continúa abierta, aún no han trascendido datos concretos sobre el volumen de detenciones y elementos incautados, a la espera de la investigación policial.