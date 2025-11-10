Vecinos del Casco Antiguo de Sevilla aseguran que se han registrado 147 nuevos pisos turísticos en "zonas saturadas"

Archivo - Caja de seguridad para las llaves de una piso de alquiler turístico. Imagen de archivo. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

SEVILLA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Vecinal del Casco Norte de Sevilla 'La Revuelta' ha asegurado este lunes que se han registrado en el último año 147 nuevos pisos turísticos en el Casco Antiguo, en zonas que el Ayuntamiento calificó el pasado año como "saturadas".

En una nota de prensa remitida por la entidad, cifran en 536 las nuevas plazas pese a la limitación que prohibía la instalación de más licencias en el casco antiguo después de sobrepasar el 10% en el barrio.

En esta línea, han asegurado que la regulación fue "una oportunidad perdida para hacer frente al proceso de turistización desenfrenado de la ciudad". Asimismo, han indicado que el 83,67% de los nuevos pisos turísticos son "ilegales" porque se han registrado en zonas que "estaban saturadas y en barrios que ya habían alcanzado el 10% máximo marcado por la normativa municipal".

Por otra parte, han defendido que esta situación es "sólo la punta del iceberg de todo el problema". La asociación también ha señalado el aumento de pisos "que no se registran pero que se anuncian en plataformas digitales", los nuevos proyectos de hoteles "que se anuncian periódicamente" y los apartamentos turísticos. En el caso de este tipo de establecimientos, las cifras del último año hablan de un total de 79 nuevos establecimientos en el Casco Antiguo y 1.829 plazas.

Desde el Consistorio han defendido que Sevilla fue la "primera ciudad" en limitar este tipo de alojamientos en noviembre de 2024. Según han asegurado fuentes municipales, se ha propuesto a la Junta de Andalucía que cancele las viviendas ilegales. Así, de las 271 declaraciones responsables presentadas, 105 han sido denegadas "al encontrarse en zonas saturadas". Desde octubre del 2024 hasta, Sevilla ha enviado a la Junta unas 1.067 Viviendas de uso turístico (VUT) para su cancelación.