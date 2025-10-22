Los vecinos del Puerto de Sevilla, en desacuerdo con el proyecto urbanístico en la Avenida de las Razas

SEVILLA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación de Vecinos del Puerto de Sevilla, Diego de Caralt, ha mostrado este miércoles su desacuerdo con el proyecto urbanísico en la Avenida de las Razas. Ha asegurado que el Gobierno Municipal no ha "recogido la propuesta de los vecinos", a la par que ha indicado que denominar el proyecto como un nuevo barrio significa "robar la identidad" del Distrito Sur.

En declaraciones realizadas durante una pregunta ciudadana en el Pleno Municipal, De Caralt ha indicado que no "existe un documento de compromiso" y ha negado que el Ayuntamiento haya mantenido una reunión con la entidad vecinal para "escuchar sus peticiones", entre ellas evitar la actividad de conciertos y espectáculos en la zona.

En respuesta a la cuestión de la ciudadanía, el Delegado de Urbanismo, Juan De la Rosa, ha asegurado que el nuevo proyecto "mejora el original" y que "ha incluido las reivindicaciones vecinales". Ha defendido que el nuevo barrio supone "integrar los terrenos a la ciudad de Sevilla".

En el Pleno se ha acordado solicitar a la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, la aprobación definitiva de la modificación puntual 55 del texto refundido del PGOU, en el ámbito del suelo urbano no consolidado del sector ARI-DBP-08 'Avenida de Las Razas'.

De la Rosa ha destacado al respecto que ahora "habrá más zonas peatonales, jardines en la calle tarifa, se reduce la altura de los edificios y no se eliminan aparcamientos públicos", sin olvidar "los 2,5 millones de euros en equipamientos por parte del Puerto". "La modificación del PGOU, por tanto, es para un cambio de uso de los terrenos".