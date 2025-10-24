Vecinos de la Sierra Sur de Sevilla se movilizan en Osuna en defensa de la sanidad pública

Movilización en defensa de la sanidad pública de los vecinos de la Sierra Sur de Sevilla en Osuna - AYTO OSUNA

OSUNA (SEVILLA), 24 (EUROPA PRESS)

El municipio sevillano de Osuna ha acogido una nueva movilización convocada por Marea Blanca en defensa de la sanidad pública. Según el Consistorio, miles de vecinos del municipio y de otras localidades de la Sierra Sur se concentraron este jueves para "denunciar el deterioro de la sanidad", con el foco puesto en la situación de los cribados de cáncer de mama.

En una nota de prensa remitida por el Ayuntamiento se destaca que la alcaldesa, Rosario Andújar, estuvo acompañada por su equipo de gobierno junto a los convocantes, Nuria Roig y Juan Monedero, de Marea Blanca, además de Ángela Claverol, presidenta de la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama) Sevilla.

Andújar ha califado de "desastre" la gestión del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y ha puesto en valor el papel de Amama por "dar la cara contra el acoso del gobierno andaluz" en relación a los cribados de cáncer de mama. "Se trata de una situación demasiado importante y demasiado grave, para que esto se pretenda solventar acusando a los demás y politizando el tema", ha subrayado la alcaldesa.

Por su parte, Claverol ha señalado al gobierno andaluz por "insultar a mujeres enfermas" y ha hecho un llamamiento de cara a la manifestación convocada por la organización el domingo 26 de octubre. "El gobierno de la Junta de Andalucía no se da cuenta de que sin salud no hay vida y que la vida no puede esperar", ha remarcado.

Los representantes de Marea Blanca, Nuria Roig y Juan Monedero, han agradecido la presencia de Amama en la concentración y han puesto en valor su "labor social denunciando la situación".

La marcha, en la que han participado representantes de distintas asociaciones, ayuntamientos y ciudadanos de los 24 municipios que conforman el Área Sanitaria de Osuna, ha finalizado a las puertas del Hospital Universitario de La Merced.

La Fiscalía de Sevilla ha abierto dilengias de investigación sobre las supuestas modificaciones en informes y mamografías que algunas mujeres han encontrado en la plataforma ClicSalud+ en relación a los cribados del cáncer de mama. Todo después de que la asociación Amama registrara este martes un escrito en el Ministerio Público en el que pedía al citado órgano que investigara la "presunta destrucción" de pruebas diagnósticas (mamografías) por parte del SAS.